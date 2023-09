Neue Technologie ermöglicht ferngesteuerte Kakerlaken zur Katastrophenerkundung

Forscher der Nanyang Technological University in Singapur haben eine schmerzfreie Methode entwickelt, um ferngesteuerte Kakerlaken zu erzeugen. Der Zweck dieser Technologie besteht darin, eine Armee von Cyborg-Insekten zu erschaffen, die zur Erkundung von Katastrophenruinen oder zur Inspektion kritischer Infrastrukturen, die schwer zugänglich sind, eingesetzt werden kann. Die Forscher verwendeten nicht-invasive Elektroden, bei denen es sich im Wesentlichen um elektrische Rucksäcke an den Kakerlaken handelte, um sie aus der Ferne zu steuern, ohne den Insekten Schaden zuzufügen oder sie zu belasten.

Das Team veröffentlichte seine Forschung in npj Flexible Electronics, wo es ausführlich erläutert, wie ihm dieses Kunststück gelungen ist und welche Gründe dafür vorliegen. Der Einsatz von Kakerlaken bei Such- und Rettungseinsätzen wird immer wichtiger, da Roboter benötigt werden, die auf engstem Raum arbeiten können, beispielsweise in städtischen Gebieten nach einer Katastrophe oder bei der Inspektion von Pipelines. Aktuelle Roboter dieser Größenordnung haben einen hohen Energieverbrauch und eine schlechte Anpassungsfähigkeit an komplexe Umgebungen, während Cyborg-Insekten ihre Fortbewegungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Umgebung bei geringem Energiebedarf beibehalten.

Frühere Versuche, Insekten aus der Ferne zu kontrollieren, beruhten auf der Einbettung von Sonden in ihr Nervensystem, was für die Insekten schädlich und belastend sein kann. Stattdessen nutzten die singapurischen Forscher frühere Forschungsergebnisse, die zeigten, dass Kakerlaken über ihre Antennen stimuliert werden können. Sie befestigten Manschetten und stellten Gold- und Kunststoffhülsen her, die über jede Antenne passten, und wurden dann mit UV-Licht behandelt, um sie einzuschweißen. Diese Ärmel waren mit einem an die Kakerlake geklebten Rucksack verbunden, und drahtlose Signale einer Fernbedienung sendeten sanfte Stöße an die Antennen, wodurch sich das Insekt in eine bestimmte Richtung bewegte. Die Geschwindigkeit der Kakerlake wurde durch eine an ihrem Bauch befestigte Elektrode gesteuert.

Die Entwicklung ferngesteuerter Cyborg-Insekten eröffnet Möglichkeiten zur Erkundung von Katastrophengebieten oder zur Inspektion von Infrastrukturen, die sonst schwer zu erreichen wären. Diese Technologie könnte möglicherweise Leben retten, indem sie die Such- und Rettungsbemühungen nach einer Katastrophe verbessert.

Quelle: TechRadar Pro