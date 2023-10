Die Wissenschaft der Finsternisse: Untersuchung atmosphärischer Störungen

Das kommende Jahr wird nicht nur eine, sondern zwei verschiedene Arten von Sonnenfinsternissen bringen und Zuschauer in ganz Nordamerika in ihren Bann ziehen. Während viele Menschen in den Himmel blicken, um Zeuge dieser himmlischen Ereignisse zu werden, werden sich Wissenschaftler auf ein ebenso faszinierendes Phänomen konzentrieren, das sich näher an der Erde abspielt.

Unser Mond erscheint aufgrund seiner perfekten Größe und Entfernung genauso groß, wenn er zwischen der Sonne und unserem Planeten vorbeizieht, was uns den beeindruckenden Anblick von Sonnenfinsternissen beschert. Aufgrund der ovalen Umlaufbahn des Mondes gibt es jedoch Zeiten, in denen er weiter von der Erde entfernt ist. Dies führt zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt und einen leuchtenden Ring am Himmel hinterlässt. Eine ringförmige Sonnenfinsternis wird am 14. Oktober von Westkanada aus teilweise sichtbar sein.

Bei ringförmigen Sonnenfinsternissen ist es nicht sicher, ohne geeigneten Augenschutz direkt in die Sonne zu schauen, da immer ein Teil der Sonne sichtbar ist. Allerdings wird die totale Sonnenfinsternis am 4. April eine einzigartige Gelegenheit für Beobachter in Süd-Ontario, Teilen von Quebec und New Brunswick bieten. Während der kurzen Totalitätsperiode, wenn der Mond die Sonne vollständig bedeckt, können Betrachter die wunderschöne silberne Korona, die äußere Atmosphäre der Sonne, beobachten.

Während Himmelsbeobachter diese Himmelsereignisse bestaunen, verfolgt eine Gruppe von Wissenschaftlern der NASA einen anderen Ansatz bei der Untersuchung von Sonnenfinsternissen. Sie nutzen Höheninstrumente auf Höhenforschungsraketen, um die Auswirkungen von Finsternissen auf die obere Erdatmosphäre, die sogenannte Ionosphäre, zu untersuchen. Die Mission mit dem Namen „Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path“ (APEP) hat ihren Namen von einer altägyptischen Schlangengottheit, die durch die Verfolgung des Sonnengottes Finsternisse verursachte.

Die Wissenschaftler sind besonders daran interessiert zu verstehen, wie sich eine plötzliche Verringerung des Sonnenlichts während einer Sonnenfinsternis auf die Ionosphäre auswirkt, die sich von 90 bis 500 Kilometern in den Weltraum erstreckt. Diese Region ist für die Satellitenkommunikation von entscheidender Bedeutung und für Phänomene wie das Nordlicht verantwortlich. Sonnenstörungen können die Satellitenkommunikation stören und sogar dazu führen, dass Satelliten in niedrigen Umlaufbahnen vorzeitig wieder in die Erdatmosphäre eintreten.

Finsternisse bieten Wissenschaftlern eine einzigartige Gelegenheit, die Ionosphäre zu untersuchen. Durch vorübergehendes Blockieren oder Reduzieren des Sonnenlichts können Wissenschaftler die Schwankungen in der geladenen Schicht der Atmosphäre untersuchen. Während der totalen Sonnenfinsternis 2017 wurden Wellen in der Ionosphäre entdeckt, die den Kontinent durchquerten. Nun wollen Wissenschaftler diese Wellen genauer untersuchen.

Instrumente auf den Höhenforschungsraketen werden beim Auf- und Abstieg elektrische und magnetische Felder, Temperatur und Dichte messen. Die Starts erfolgen sowohl von der White Sands Missile Range in New Mexico als auch von der Wallops Flight Facility in Virginia. Darüber hinaus werden Instrumente am Boden und Ballons die Ionosphäre und die Wetterbedingungen vor und nach einer Sonnenfinsternis überwachen und so ein umfassendes Verständnis der vertikalen Atmosphäre liefern.

Finsternisse sind nicht nur atemberaubende Ereignisse, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht faszinierend. Sie bieten die Gelegenheit, die Atmosphäre unseres Planeten und seine Wechselwirkungen mit Sonnenphänomenen zu erforschen und mehr darüber zu erfahren. Während die Zuschauer das Spektakel der bevorstehenden Finsternisse genießen, werden Wissenschaftler damit beschäftigt sein, die Geheimnisse der Reaktion unserer Atmosphäre auf diese Himmelsausrichtungen zu lüften.

Definitionen:

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt, was zu einem leuchtenden Ring führt.

– Ionosphäre: Die Schicht der Erdatmosphäre, die sich von 90 bis 500 Kilometern erstreckt und elektrisch geladene Teilchen enthält.

– Totale Sonnenfinsternis: Eine Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt.

