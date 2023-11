Neutronensternkollisionen: Erforschung der erstaunlichen Kraft von Kilonovae

Wissenschaftler haben kürzlich eine bahnbrechende Studie durchgeführt, die sich mit den potenziellen Bedrohungen befasst, die eine Neutronensternkollision, eine sogenannte Kilonova, für das Leben auf der Erde darstellt. Obwohl diese kosmischen Ereignisse zu den explosivsten und mächtigsten im Universum gehören, hängen ihre Auswirkungen auf unseren Planeten von ihrer Nähe ab. In dieser von Haille Perkins von der University of Illinois Urbana-Champaign geleiteten Studie fanden Forscher heraus, dass eine Kilonova, die in einem Umkreis von etwa 36 Lichtjahren um die Erde auftritt, Strahlung freisetzen könnte, die das Potenzial hat, ein Ereignis auf Aussterbeniveau auszulösen. Das entspricht einer atemberaubenden Entfernung von etwa 212 Billionen Meilen, was es zu einer erheblichen Gefahrenzone macht.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit eines derart katastrophalen Ereignisses äußerst gering ist. Kilonovae sind äußerst selten und aufgrund ihres schnellen Auftretens schwer zu entdecken. Dank seiner fortschrittlichen Fähigkeiten ist es Wissenschaftlern erst kürzlich gelungen, einen solchen Stern mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops zu beobachten. Diese Himmelsphänomene entstehen, wenn zwei Neutronensterne in der Umlaufbahn spiralförmig zusammenlaufen und kollidieren, was anschließend Explosionen auslöst, die 10,000-mal heller sind als eine Supernova und innerhalb von nur einer halben Sekunde immense Energiemengen freisetzen.

Die erste Explosion erzeugt einen intensiven Gammastrahlenausbruch, der nur wenige Sekunden anhält. Während es sich schnell als tödlich erweisen würde, von dieser Strahlung erfasst zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit aufgrund der engen Ausrichtung der Explosion vom Kollisionszentrum nach außen gering. Kilonovae erzeugen auch ein Nachleuchten von Röntgenemissionen in umgebenden Partikeln und Staub, was eine Bedrohung darstellen könnte, wenn wir uns im Umkreis von 16.3 Lichtjahren um das Ereignis befinden. Die besorgniserregendste Konsequenz wäre jedoch die kosmische Strahlung, die durch die Explosion in alle Richtungen freigesetzt wird. Sollten diese die Erde erreichen, würden sie unsere schützende Ozonschicht zerstören und uns für Tausende von Jahren anfällig für schädliche ultraviolette Strahlen machen.

Glücklicherweise bedeutet die Seltenheit von Kilonovae, dass wir mit größerer Wahrscheinlichkeit anderen Gefahren ausgesetzt sind, wie Asteroideneinschlägen, Sonneneruptionen oder Supernova-Explosionen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit schädlich für das Leben auf unserem Planeten sind. Obwohl diese Neutronensternkollisionen tatsächlich fesselnde und verblüffende Ereignisse sind, bleibt ihr Potenzial, die Menschheit zu bedrohen, minimal.

