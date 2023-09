Wissenschaftler züchten humanisierte Nieren in Schweinembryos

By

Wissenschaftlern ist es gelungen, Nieren, die hauptsächlich menschliche Zellen enthalten, in Schweinembryos zu züchten, eine bedeutende Entwicklung auf dem Gebiet der Organtransplantation. Die bahnbrechende Technik besteht darin, die genetische Ausstattung von Schweinembryonen zu verändern und menschliche Zellen zu injizieren, die sich anschließend in den Tieren zu Nieren entwickeln. Dieser Erfolg ist das erste Mal, dass es Wissenschaftlern gelungen ist, ein vollständig ausgebildetes humanisiertes Organ in einer anderen Spezies zu züchten.

In der Studie begannen die implantierten Embryonen Nieren zu entwickeln, die überwiegend aus menschlichen Zellen bestanden und nach 28 Tagen Entwicklung eine normale Struktur aufwiesen. Die Forscher verbrachten fünf Jahre damit, die Schweine genetisch zu verändern, um eine Umgebung zu schaffen, in der menschliche Zellen gedeihen konnten, während sie nur minimaler Konkurrenz durch Schweinezellen ausgesetzt waren.

Nieren sind die am häufigsten transplantierten Organe, und weltweit warten zahlreiche Menschen auf eine Transplantation. Ziel dieser Forschung ist es, letztendlich Technologien zu entwickeln, die die Herstellung von Organen aus patienteneigenen Zellen ermöglichen und so das Risiko einer Organabstoßung verringern. Obwohl der Prozess komplex ist und mehrere Jahre bis zur Perfektion dauern kann, hoffen die Wissenschaftler, dass dieser Durchbruch zur Erzeugung reifer menschlicher Organe für die Transplantation führen könnte.

Das Team arbeitet auch daran, andere menschliche Organe wie das Herz und die Bauchspeicheldrüse in Schweinembryonen wachsen zu lassen. Diese Forschung stellt einen neuen Ansatz für die Organbiotechnik dar und nutzt Schweine als Brutstätten für die Kultivierung und das Wachstum menschlicher Organe.

Frühere Studien haben erfolgreich Mensch-Schwein-Chimären geschaffen, Organismen, die DNA beider Arten enthalten. Die neueste Studie ist jedoch aufgrund der erfolgreichen Herstellung einer humanisierten Niere von Bedeutung. Die Forschung wurde als bahnbrechender Schritt in der Organbiotechnik gefeiert und von Experten auf diesem Gebiet als ermutigend und wichtig beschrieben.

