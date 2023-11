Neue Erkenntnisse zur Suche nach Mondeisreservoirs

Die Aussicht auf den Bau einer Raumstation auf dem Mond ist nicht mehr nur Science-Fiction. Jüngste Mondmissionen haben uns der Verwirklichung dieses ehrgeizigen Unterfangens einen Schritt näher gebracht. Planetenforscher konzentrieren sich nun auf die Identifizierung potenzieller Mondeisreservoirs in permanent beschatteten Regionen (PSRs) als entscheidenden Schritt zum Aufbau einer nachhaltigen Mondinfrastruktur.

Während einer bahnbrechenden Mondmission Ende August 2023 landete der indische Lander Chandrayaan-3 erfolgreich in der Südpolregion des Mondes. Es wird angenommen, dass sich in dieser besonderen Region bedeutende Eisvorkommen befinden. Die erfolgreiche Landung des Landers Chandrayaan-3 stellt einen bedeutenden Meilenstein nicht nur für Indien, sondern für die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft dar.

Als Planetenwissenschaftler bin ich besonders fasziniert von den Daten, die von den Instrumenten an Bord des Vikram-Landers der Chandrayaan-3 und ihres Rovers Pragyan gesammelt werden. Diese Messungen bieten einen verlockenden Einblick in die Mondgebiete, die am wahrscheinlichsten Eis enthalten. Während frühere Beobachtungen das Vorhandensein von Eis in einigen PSRs bestätigt haben, besteht immer noch erhebliche Unsicherheit hinsichtlich der Menge, Form und Verteilung dieser Eisablagerungen.

Das Verständnis der Ursprünge des Mondwassers ist ein zentrales Forschungsziel meines Teams am Labor für Atmosphären- und Weltraumphysik. Wir erforschen verschiedene Quellen, darunter Kometen oder Asteroiden, die auf den Mond stürzen, vulkanische Aktivität und Sonnenwind. Jedes dieser Ereignisse hinterlässt eindeutige chemische Fingerabdrücke, die möglicherweise die Herkunft des Wassers zurückverfolgen können. Wenn beispielsweise vulkanische Aktivität das Eis bilden würde, würden wir höhere Mengen an Schwefel in den Mondeisablagerungen erwarten.

Schwefel ist wie Wasser ein flüchtiges Element auf dem Mond. Auf der Mondoberfläche ist Schwefel nicht stabil, verdampft leicht und gelangt in den Weltraum. Aufgrund seiner Flüchtigkeit sammelt sich Schwefel tendenziell in den kälteren Regionen des Mondes an. Obwohl der Vikram-Lander nicht in einer dauerhaft beschatteten Region landete, maß er die Temperatur auf einem hohen südlichen Breitengrad und identifizierte Schwefel in Bodenkörnern auf der Mondoberfläche. Diese Schwefelmessung ist faszinierend, da sie Einblicke in die Quelle des Mondwassers liefern könnte.

Temperaturmessungen künftiger Missionen wie Chandrayaan-3 werden Wissenschaftlern dabei helfen, Modelle zur Stabilität flüchtiger Stoffe zu verfeinern und die jüngste Ansammlung von Schwefel an verschiedenen Standorten auf dem Mond zu bestimmen.

FAQ:

F: Was ist der Zweck der Chandrayaan-3-Mission?

A: Der Zweck der Chandrayaan-3-Mission besteht darin, potenzielle Mondeisreservoirs in der Südpolarregion des Mondes zu untersuchen.

F: Wie bestimmen Wissenschaftler die Quelle des Mondwassers?

A: Wissenschaftler untersuchen die chemischen Fingerabdrücke, die verschiedene Ereignisse wie der Aufprall von Kometen oder Asteroiden auf den Mond, vulkanische Aktivität und Sonnenwind hinterlassen, um die Quelle des Mondwassers aufzuspüren.

F: Welche Bedeutung hat die Schwefelmessung auf der Mondoberfläche?

A: Das Vorhandensein von Schwefel in Bodenkörnern auf der Mondoberfläche könnte Einblicke in die Quelle des Mondwassers geben.

F: Worauf werden sich zukünftige Mondmissionen konzentrieren?

A: Zukünftige Mondmissionen wie das Artemis-Programm der NASA werden sich auf die Erforschung des Mondsüdpols und die Suche nach Eis konzentrieren. Diese Missionen zielen darauf ab, eine nachhaltige Mondstation für die menschliche Besiedlung zu errichten.

F: Wie wollen Wissenschaftler die Zusammensetzung und Temperatur der Mondoberfläche untersuchen?

A: Wissenschaftler verwenden Instrumente wie das Lunar Compact Infrarot Imaging System (L-CIRiS), um die Oberflächenzusammensetzung und Temperatur auf dem Mond zu messen. L-CIRiS ist eine Infrarotkamera, die Ende 2026 auf einem kommerziellen Lander gestartet wird.