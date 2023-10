Wissenschaftler entdecken, dass tektonische Aktivität das größte Beben auf dem Mars verursacht

By

Der InSight-Lander der NASA hat auf dem Mars ein Erdbeben der Stärke 4.7 registriert, das größte Beben, das jemals auf dem Planeten aufgezeichnet wurde. Frühere Theorien deuteten darauf hin, dass Meteoriteneinschläge diese „Marsbeben“ verursacht hätten, aber das Fehlen eines Einschlagskraters ließ Wissenschaftler schlussfolgern, dass das Beben durch tektonische Aktivität im Inneren des Mars verursacht wurde. Diese Entdeckung ermöglicht ein tieferes Verständnis der geologischen Prozesse auf dem Planeten.

Die Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass der Mars geologisch inaktiv sei. Während Erdbeben auf der Erde durch die Bewegung tektonischer Platten erzeugt werden, besteht der Mars aus einer einzigen festen Platte, und dennoch gibt es auf dem Planeten immer noch aktive Verwerfungen. Der Mars schrumpft und kühlt sich allmählich ab, was zu Bewegungen in der Kruste führt, die zu Beben führen.

Das Epizentrum des Erdbebens lag vermutlich in der Region Al-Qahira Vallis auf der Südhalbkugel des Mars. Es setzte mehr Energie frei als alle anderen von InSight entdeckten Marsbeben zusammen. Die seismische Signatur des Bebens ähnelte zunächst der von zwei früheren Meteoriteneinschlägen, die vom Lander registriert wurden. Weitere Analysen und eine Suche nach Oberflächenmerkmalen schlossen jedoch einen Einschlag als Ursache aus.

Diese Entdeckung hat wichtige Auswirkungen auf zukünftige Missionen zum Mars. Das Verständnis der seismischen Aktivität auf dem Mars ist für die menschliche Erforschung des Planeten von entscheidender Bedeutung. Obwohl dieses besondere Beben keine katastrophalen Auswirkungen auf die Erde hätte, unterstreicht es die Notwendigkeit, mögliche seismische Gefahren zu untersuchen und zu planen, wenn Menschen zum Mars geschickt werden.

Diese Entdeckung trägt auch zur Aufklärung der geologischen Geschichte und Entwicklung des Mars bei. Mit einem besseren Verständnis der seismischen Aktivität auf dem Planeten können Wissenschaftler Einblicke in seine innere Struktur und seine Veränderungen im Laufe der Zeit gewinnen.

