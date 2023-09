Ein Durchbruch in der Genforschung: Die CRISPR-Cas-Technik ermöglicht die gleichzeitige Modifikation mehrerer Gene

Forschern der ETH Zürich gelang ein bedeutender Durchbruch in der Genforschung, indem sie eine Technik entwickelten, die die gleichzeitige Veränderung mehrerer Gene in den Zellen erwachsener Tiere ermöglicht. Dieser innovative Ansatz unter Verwendung des Genbearbeitungstools CRISPR-Cas erzeugt ein mosaikartiges Muster, das die Untersuchung genetischer Krankheiten vereinfacht. Durch die Veränderung mehrerer Gene in einem einzigen Tier können Forscher neue Erkenntnisse über die Komplexität genetischer Störungen gewinnen und gleichzeitig die Anzahl der erforderlichen Tierversuche reduzieren.

Traditionell haben Wissenschaftler die genetischen Ursprünge von Krankheiten untersucht, indem sie sich auf ein einzelnes Gen konzentrierten. Viele Krankheiten werden jedoch von mehreren Genen beeinflusst, was es schwierig macht, den Beitrag eines einzelnen Gens zu der Erkrankung zu bestimmen. Dies würde typischerweise zahlreiche Tierversuche erfordern, die jeweils auf eine bestimmte Genveränderung abzielen.

Unter der Leitung von Professor Randall Platt entwickelten die Forscher eine Methode, die CRISPR-Cas nutzt, um mehrere Genveränderungen in den Zellen eines einzelnen Tieres vorzunehmen und so ein mosaikartiges Muster zu erzeugen. Während in jeder Zelle nur ein Gen verändert ist, weisen verschiedene Zellen innerhalb eines Organs unterschiedliche Modifikationen auf, was eine präzise Analyse einzelner Zellen ermöglicht. Dieser Durchbruch ermöglicht es Forschern, die Auswirkungen verschiedener Genveränderungen in einem einzigen Experiment zu untersuchen, was den Forschungsprozess erheblich vereinfacht.

Das Team der ETH Zürich hat diese Technik erstmals erfolgreich bei erwachsenen Mäusen angewendet. Sie verwendeten Adeno-assoziierte Viren (AAV) als Transportsystem, um Zellen anzuweisen, welche Gene verändert werden sollen. Indem die Forscher die Mäuse mit einer Mischung aus Viren mit unterschiedlichen Anweisungen infizierten, konnten sie verschiedene Gene in den Zellen des Gehirns ausschalten. Diese Methode erwies sich als wirksam und lieferte neue Erkenntnisse zum 22q11.2-Deletionssyndrom, einer seltenen genetischen Störung beim Menschen. Die Forscher fanden heraus, dass drei Gene innerhalb einer bestimmten Chromosomenregion eine bedeutende Rolle bei der Funktionsstörung von Gehirnzellen und deren Zusammenhang mit Erkrankungen wie Schizophrenie und Autismus-Spektrum-Störungen spielen.

Die potenziellen Anwendungen dieser Technik sind enorm, da sie bei der Untersuchung anderer genetischer Störungen mit mehreren Genbeteiligungen eingesetzt werden kann. Durch ein tieferes Verständnis der abnormalen Aktivität von Genen bei verschiedenen Krankheiten können Forscher gezielte Medikamente entwickeln, um diese Anomalien auszugleichen. Darüber hinaus ermöglicht diese Methode den Wissenschaftlern, ausgewachsene Tiere direkt zu untersuchen, wodurch die Notwendigkeit von Experimenten an Embryonen oder kultivierten Zellen verringert wird.

Da Forscher diese Technik weiter verfeinern, könnte die Zahl der veränderten Gene möglicherweise von derzeit 29 auf mehrere hundert Gene steigen. Dieser Durchbruch stellt einen wesentlichen Fortschritt in der Genforschung dar und bietet neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Komplexität genetischer Krankheiten und zur Entwicklung gezielter Behandlungen.

