Wissenschaftler entdecken zwei Kilometer hohen „Teufel“ auf dem Mars

Wissenschaftler haben mit dem NASA-Rover Perseverance auf dem Mars ein faszinierendes Phänomen beobachtet: einen zwei Kilometer hohen Staubteufel, der sich über die Marslandschaft bewegt. Der sechsrädrige Geologenroboter hat im Rahmen seiner Erkundung des Jezero-Kraters Bilder vom unteren Teil des Twisters aufgenommen.

Staubteufel sind viel schwächer und kleiner als Tornados auf der Erde, spielen aber eine entscheidende Rolle bei der Umverteilung des Staubs auf der Marsoberfläche. Wissenschaftler untersuchen diese Phänomene, um ein besseres Verständnis der Marsatmosphäre zu erlangen und Wettermodelle für den Planeten zu verbessern.

Durch die Analyse von Bilddaten schätzten die Forscher, dass dieser spezielle Staubteufel etwa vier Kilometer vom Rover entfernt war. Seine Breite wurde auf rund 60 Meter geschätzt. Obwohl das Kamerabild nur die unteren 118 Meter des wirbelnden Wirbels erfasste, konnten die Wissenschaftler seine volle Höhe anhand des von ihm geworfenen Schattens abschätzen.

Staubteufel auf dem Mars können größer werden als die auf der Erde. Obwohl sie in den Frühlings- und Sommermonaten am weitesten verbreitet sind, lässt sich ihr Auftreten an bestimmten Standorten nicht vorhersagen. Daher überwachen sowohl Perseverance als auch der NASA-Marsrover Curiosity ihre Umgebung ständig auf Staubteufel und machen Schwarzweißbilder, um die Datenübertragung zur Erde zu reduzieren.

Diese aktuelle Beobachtung des Marsstaubteufels liefert wertvolle Einblicke in die Dynamik der Marsatmosphäre. Solche Erkenntnisse tragen zu unserem Verständnis der Wettermuster des Roten Planeten und der allgemeinen Umweltbedingungen auf dem Mars bei.

Quelle: NASA JPL-Caltech

Definitionen:

– Staubteufel: Ein Wetterphänomen, das durch eine wirbelnde Luftsäule voller Staub und Trümmer gekennzeichnet ist.

– Marsatmosphäre: Die Gasschichten, die den Planeten Mars umgeben.

– Jezero-Krater: Ein großer Einschlagskrater auf dem Mars, der als Landeplatz für den Rover Perseverance ausgewählt wurde.

Hinweis: Der ursprüngliche Quellartikel enthielt keine Bilder oder HTML-Tags.