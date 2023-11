Neue Enthüllung: Der leuchtend grüne Nachthimmel des Mars ist möglicherweise nicht das, was er scheint

By

Entgegen früherer Annahmen lassen jüngste Enthüllungen europäischer Forscher Zweifel an der weithin akzeptierten Vorstellung aufkommen, dass die Pole des Mars von einem leuchtend grünen Nachthimmel umgeben sind. Während lange angenommen wurde, dass Airglight für dieses spektakuläre Phänomen verantwortlich ist, legen die neuesten Erkenntnisse eine andere Erklärung nahe.

Airglow, ein natürliches Lichtphänomen, das sowohl auf der Erde als auch auf dem Mars auftritt, entsteht, wenn Atome und Moleküle in der oberen Atmosphäre Energie freisetzen oder freie Elektronen einfangen, nachdem sie durch Sonnenlicht ionisiert wurden. Die daraus resultierende Emission von Photonen erzeugt ein unheimliches Leuchten, das den Polarlichtern auf der Erde ähnelt. Neuere Forschungen stellen jedoch die Annahme in Frage, dass das Leuchten in der Luft allein für den auf dem Mars beobachteten Grünton verantwortlich ist.

Ein Team von Wissenschaftlern aus Belgien, Spanien und dem Vereinigten Königreich führte mit dem ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) der Europäischen Weltraumorganisation eine umfassende Untersuchung der Marspole durch. Überraschenderweise entdeckten sie, dass das beobachtete grüne Leuchten nicht ausschließlich auf Luftglühen zurückzuführen ist, sondern das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels mehrerer Faktoren ist.

Die Forscher fanden heraus, dass das Leuchten, das sie „Nachtleuchten“ nennen, im Winter an den Polen des Mars in einer Höhe zwischen 40 und 60 Kilometern auftritt. Entgegen früheren Annahmen vermutet das Team, dass eine Dreikörper-Rekombination von Sauerstoffatomen die Hauptursache für dieses rätselhafte Phänomen ist und nicht das traditionelle Luftglühen.

Diese neuen Erkenntnisse haben wichtige Auswirkungen auf zukünftige bemannte Missionen zum Mars. Entgegen der landläufigen Meinung werden Astronauten, die auf dem Roten Planeten ankommen, möglicherweise nicht den erwarteten leuchtend grünen Himmel erleben. Stattdessen müssen sie sich möglicherweise an neue atmosphärische Dynamiken und Phänomene anpassen, die wir gerade erst zu verstehen beginnen.

Während weitere Forschung erforderlich ist, um ein umfassendes Verständnis des Nachthimmels des Mars zu erlangen, stellen diese Ergebnisse lang gehegte Annahmen in Frage und öffnen Türen für weitere Erforschung und wissenschaftliche Untersuchungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was verursacht den grünen Farbton am Nachthimmel des Mars?

A: Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass das an den Polen des Mars beobachtete grüne Leuchten, das früher dem Leuchten in der Luft zugeschrieben wurde, hauptsächlich durch eine Dreikörper-Rekombination von Sauerstoffatomen verursacht werden könnte.

F: Wie wurde diese Entdeckung gemacht?

A: Wissenschaftler aus Belgien, Spanien und dem Vereinigten Königreich nutzten den ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) der Europäischen Weltraumorganisation, um die Pole des Mars zu untersuchen, und identifizierten das Vorhandensein eines „Nachtleuchten“-Phänomens während der Wintermonate.

F: Wie wirkt sich dies auf zukünftige bemannte Missionen zum Mars aus?

A: Die Entdeckung stellt die Vorstellung in Frage, dass Astronauten, die auf dem Mars ankommen, einen leuchtend grünen Himmel erleben werden. Stattdessen erleben sie möglicherweise ein anderes atmosphärisches Spektakel, was eine Neubewertung ihrer Erwartungen und Vorbereitungen erforderlich macht.

F: Welche Implikationen haben diese Erkenntnisse?

A: Diese Ergebnisse machen weitere Forschung erforderlich, um den Nachthimmel des Mars und seine komplexe atmosphärische Dynamik besser zu verstehen. Ein tieferes Verständnis dieser Phänomene wird unser Wissen über den Roten Planeten erweitern und künftige Erkundungsbemühungen beeinflussen.