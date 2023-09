Der Kanister mit Asteroiden-Bennu-Proben wird nach fast drei Jahren im Weltraum geöffnet

Nach einer fast dreijährigen Reise durch den Weltraum wurde der Kanister mit den Proben des Asteroiden Bennu geöffnet. Das OSIRIS-REx-Missionsteam entfernte den ursprünglichen Deckel des Probenbehälters im Johnson Space Center der NASA in Houston. Auf dem Avionikdeck des Kanisters wurden schwarzer Staub und Trümmer gefunden, die höchstwahrscheinlich von Bennu selbst stammten, als das Raumschiff im Oktober 2020 auf dem Asteroiden landete und seine Proben sammelte.

Die Asteroidenproben wurden von der NASA-Raumsonde OSIRIS-REx in der Wüste von Utah abgesetzt und dann in einen Reinraum geflogen. Von dort aus verpackte das Reinraumteam alle Teile der Probenkapsel für den Transport zum Johnson Space Center. Ein neues Labor wurde speziell für die OSIRIS-REx-Mission entwickelt, in dem der Kanister zerlegt wird, um an den Großteil der Probe zu gelangen, die schätzungsweise 8.8 Unzen (250 Gramm) Asteroidengestein und -staub umfasst.

Nach dem Zerlegungsprozess werden die Forscher den Asteroidenstaub analysieren, um Einblicke in seine chemischen, mineralogischen und physikalischen Eigenschaften sowie die verschiedenen in der Massenprobe vorhandenen Gesteinsarten zu gewinnen. Erste Ergebnisse der Probe werden während einer Live-Übertragung am 11. Oktober enthüllt, einschließlich einiger Bilder der Steine ​​und des Staubs.

Die im September 2016 gestartete OSIRIS-REx-Mission erreichte im Dezember 2018 den Asteroiden Bennu. Nach zweijähriger Beobachtung sammelte die Raumsonde eine Probe von der Oberfläche des Asteroiden und begann am 10. Mai 2021 ihre Reise zurück zur Erde. Bennu ist ein kleiner, erdnaher Asteroid, von dem man annimmt, dass er sich im Laufe der Jahre von einem größeren kohlenstoffreichen Asteroiden gelöst hat und der Erde näher gekommen ist.

