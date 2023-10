Der Kanister mit Asteroiden-Bennu-Proben wird geöffnet

By

Nach einer fast dreijährigen Reise durch den Weltraum wurde der Kanister mit den Proben des Asteroiden Bennu endlich geöffnet. Das OSIRIS-REx-Missionsteam der NASA entfernte den ursprünglichen Deckel des Probenbehälters und legte schwarzen Staub und Trümmer auf dem Avionikdeck frei. Die Trümmer stammten höchstwahrscheinlich von Bennu selbst, als die Raumsonde im Oktober 2020 auf dem Asteroiden landete und seine Gesteinsprobe sammelte.

Nachdem die Raumsonde die Proben in der Wüste von Utah abgesetzt hatte, wurden sie in einen Reinraum im Johnson Space Center der NASA transportiert. Im Raumfahrtzentrum wurde ein neues Labor eingerichtet, das speziell für die OSIRIS-REx-Mission konzipiert wurde. Der nächste Schritt besteht darin, den Kanister zu zerlegen und die geschätzten 250 Gramm Asteroidengestein und -staub im Inneren zu analysieren. Diese Analyse wird Einblicke in die chemischen, mineralogischen und physikalischen Eigenschaften des Asteroiden liefern.

Die ersten Ergebnisse der Probenanalyse werden zusammen mit Bildern der Gesteine ​​und des Staubs während einer Live-Übertragung am 11. Oktober enthüllt. Dies wird Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit einen frühen Einblick in die Zusammensetzung des Asteroiden und seine mögliche Bedeutung geben.

Die OSIRIS-REx-Mission startete im September 2016 und erreichte im Dezember 2018 den Asteroiden Bennu. Nach zweijähriger Beobachtung sammelte die Raumsonde eine Probe von Bennus Oberfläche. Am 10. Mai 2021 trat OSIRIS-REx seine Reise zurück zur Erde an, um seine wertvolle Fracht abzuliefern.

Bennu ist ein kleiner, erdnaher Asteroid, der alle sechs Jahre nahe an der Erde vorbeizieht. Wissenschaftler glauben, dass es vor Hunderten Millionen bis Milliarden Jahren von einem größeren kohlenstoffreichen Asteroiden entstanden sein könnte. Durch die Untersuchung von Proben von Bennu erhoffen sich Forscher Einblicke in das frühe Sonnensystem und die Entstehung von Asteroiden.

Quellen:

– Das OSIRIS-REx-Missionsteam der NASA

– Johnson Space Center der NASA