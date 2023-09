Das James-Webb-Weltraumteleskop enthüllt frühe Scheibengalaxien im Universum

By

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat eine weitere bahnbrechende Entdeckung gemacht, die neue Einblicke in die Entstehung des Universums bietet. In einer von einem internationalen Forscherteam durchgeführten Studie hat das JWST im frühen Universum Scheibengalaxien beobachtet, die unserer Milchstraße ähneln, und damit frühere Annahmen über die Galaxienentstehung in Frage gestellt.

Das JWST, das einen Blick zurück in die turbulente Zeit nach dem Urknall werfen soll, hat Bilder von „flachen“ Scheibengalaxien aufgenommen, die um einen zentralen Punkt rotieren und riesige Spiralarme aufweisen. Diese Galaxien überstanden während ihrer Entstehung unerwartet zahlreiche heftige Galaxienverschmelzungen, entgegen früheren Vorhersagen.

Die von Wissenschaftlern der University of Manchester und der University of Victoria in Kanada durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass milchstraßenähnliche Galaxien viel häufiger vorkommen als bisher angenommen. Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen, da Scheibengalaxien aufgrund ihrer stabilen Strukturen und Gravitationseigenschaften, die die Planetenbildung begünstigen, als ideal für die Entwicklung von Leben gelten.

Laut Professor Christopher Conselice, einem extragalaktischen Astronomen an der Universität Manchester, erfordert diese Offenbarung eine Neubewertung unseres Verständnisses der Entwicklung des Universums. Das Hubble-Weltraumteleskop, ein Vorläufer des JWST, deutete zuvor darauf hin, dass Scheibengalaxien bis sechs Milliarden Jahre nach dem Urknall so gut wie nicht existierten. Die Erkenntnisse des JWST drängen die Entstehung milchstraßenähnlicher Galaxien jedoch nahezu an den Anfang des Universums.

Diese Entdeckung weist darauf hin, dass die meisten Sterne in Galaxien entstehen und gedeihen, die unserer eigenen ähneln, was das derzeitige Wissen über die Entstehung von Galaxien und die Entwicklung des Universums im Laufe der Zeit in Frage stellt. Hauptautor Leonardo Ferreira von der University of Victoria lobte das JWST für seine Rolle bei der Revolutionierung unseres Verständnisses der galaktischen Entwicklung und betonte, dass die Ergebnisse die Leistungsfähigkeit des Instruments und die frühere Bildung von Galaxienstrukturen als erwartet belegen.

Quellen: University of Manchester, University of Victoria