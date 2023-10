Wissenschaftler warnen vor zunehmenden Ausbrüchen antibiotikaresistenter Krankheitserreger

By

Wissenschaftler schlagen Alarm wegen des Missbrauchs von Antibiotika und der zunehmenden Ausbrüche arzneimittelresistenter Krankheitserreger. Eine große Studie hat mehrere Ausbrüche eines tödlichen arzneimittelresistenten Krankheitserregers, insbesondere des Bakteriums A. baumannii, in der Region Ozeanien aufgedeckt. Dies hat zu dringenden Maßnahmen geführt und erfordert eine globale Reaktion zur Bewältigung der wachsenden Widerstandskrise.

Einer der untersuchten Krankheitserreger ist der Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii (CRAB), der in bestimmten Teilen des Pazifiks bereits ernsthafte Gesundheitsprobleme verursacht. Diese Erreger sind gegen Antibiotika resistent, was die Behandlung von Infektionen erschwert und die Krankenhausaufenthalte deutlich verlängert. In manchen Fällen können sie sogar zu Todesfällen führen.

Als Reaktion auf diese alarmierenden Erkenntnisse fordern Wissenschaftler ein sofortiges Eingreifen. Sie empfehlen die Einführung von Programmen zur Steuerung des angemessenen Einsatzes von Antibiotika, die Verbesserung der Überwachungsmaßnahmen, die Verbesserung der Infektionskontrollpraktiken und die Einführung öffentlicher Sensibilisierungskampagnen.

Hauptautorin Sakiusa Baleivanualala von der Otago University betonte die Notwendigkeit proaktiver Strategien und Lösungen in Neuseeland. Die Verfügbarkeit wirksamer Medikamente ist möglicherweise immer noch begrenzt, daher ist eine gemeinsame Anstrengung erforderlich, um einen umfassenden Plan zu entwickeln.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um weitere Ausbrüche zu verhindern und eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu vermeiden, die bereits mit den bestehenden Herausforderungen zu kämpfen haben. Um die öffentliche Gesundheit zu schützen, muss die Weltgemeinschaft zusammenkommen, um den Missbrauch von Antibiotika zu bekämpfen und die Zunahme arzneimittelresistenter Krankheitserreger zu bekämpfen.

Quelle: Newshub