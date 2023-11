Erforschung der Ursprünge des Lebens: Kometen als kosmische Erlöser

Um den Ursprung des Lebens zu verstehen, hat ein Forscherteam ein bahnbrechendes Modell vorgeschlagen, das Aufschluss darüber gibt, wie Leben auf der Erde und möglicherweise auch auf anderen Planeten in unserer Galaxie entstanden sein könnte. Während es zwei Theorien über den Ursprung des Lebens auf unserem Planeten gibt, konzentriert sich dieses neue Modell auf die Möglichkeit, dass die Bausteine ​​des Lebens von Kometen geliefert wurden.

Die in der Fachzeitschrift „Proceedings of the Royal Society A“ veröffentlichte Studie legt nahe, dass „hüpfende“ Kometen präbiotische Moleküle, die Rohzutaten für Leben, über Sternensysteme verteilt haben könnten, die unserem eigenen ähneln. Das Team richtete seine Forschung insbesondere auf die Simulation felsiger Exoplaneten, die sonnengroße Sterne umkreisen, mit dem Ziel zu verstehen, ob komplexe Moleküle auch von Kometen in diese fernen Welten transportiert werden können.

Richard Anslow, ein Astronom am Cambridge Institute of Astronomy, erklärte, dass Moleküle, die für das Leben auf der Erde wichtig sind, möglicherweise von Kometen stammen. Diese Erkenntnis eröffnet die faszinierende Möglichkeit, dass Leben auf anderen Planeten unserer Galaxie existiert. Durch die Identifizierung der Art von Systemen, die den Transport komplexer Moleküle ermöglichen könnten, können Wissenschaftler damit beginnen, verschiedene Ursprungsszenarien zu testen und die molekularen Pfade zu untersuchen, die zur Entstehung verschiedener Lebensformen beitragen können.

Anslow bemerkte weiter, dass diese Forschung eine neue Perspektive auf die grundlegenden Fragen der Entstehung des Lebens biete. Durch die Kombination von Fortschritten in Astronomie und Chemie sind Wissenschaftler in der spannenden Lage, die Existenz ähnlicher Pfade auf anderen Planeten zu erforschen und ein tieferes Verständnis der bemerkenswerten Vielfalt des Lebens um uns herum zu erlangen.

