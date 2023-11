Neue Einblicke in den Kondo-Effekt: Enthüllung exotischer Phänomene

Wissenschaftler des Instituts für Experimentalphysik der Universität zu Köln haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, indem sie den Kondo-Effekt in einem einzelnen künstlichen Atom direkt beobachtet haben. Der Kondo-Effekt ist die Neugruppierung von Elektronen in einem Metall, die durch magnetische Verunreinigungen verursacht wird, und seine direkte Beobachtung war aufgrund von Einschränkungen bei bestehenden Messtechniken schwer möglich. Unter der Leitung von Dr. Wouter Jolie wandte das Forschungsteam eine neuartige Methode an, um dieses Phänomen in einem künstlichen Orbital innerhalb eines eindimensionalen Drahtes zu beobachten, der über einer metallischen Graphenschicht schwebte. Ihre Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Nature Physics mit dem Artikel „Modulated Kondo screening Along Magnetic Mirror Twin Borders in Monolayer MoS2“ veröffentlicht wurden, werfen neues Licht auf die Physik der kondensierten Materie.

Der Kondo-Effekt tritt auf, wenn Elektronen, die ein Metall durchdringen, mit einem magnetischen Atom interagieren, insbesondere mit seinem Spin – dem magnetischen Pol von Elementarteilchen. Um den Einfluss des Atomspins abzuschwächen, aggregiert das Elektronenmeer in der Nähe des Atoms und erzeugt ein kollektives Verhalten, das als Kondo-Resonanz bezeichnet wird. Dieser Effekt wird häufig verwendet, um Metalle zu beschreiben, die mit magnetischen Atomen interagieren. Allerdings hat die Existenz alternativer Wechselwirkungen, die ähnliche experimentelle Anzeichen hervorrufen, Zweifel am Kondo-Effekt für einzelne magnetische Atome auf Oberflächen geweckt.

Das Wissenschaftlerteam zeigte, dass ihre eindimensionalen Drähte auch für den Kondo-Effekt anfällig sind, indem sie Elektronen in stehenden Wellen einfangen, die als ausgedehnte Atomorbitale betrachtet werden können. Das Rastertunnelmikroskop bot einen Einblick in dieses konstruierte Orbital, seine Kopplung an das Elektronenmeer und die resonanten Übergänge zwischen Orbital und Meer. Mithilfe einer feinen Metallnadel erreichte das Experiment atomare Präzision bei der Messung von Elektronen und ermöglichte eine beispiellose Genauigkeit bei der Beobachtung des Kondo-Effekts.

Die Forscher betonten die Bedeutung ihrer Ergebnisse, die frühere Unsicherheiten rund um den Kondo-Effekt in einzelnen magnetischen Atomen in Frage stellen. „Lange Zeit wurde nur die Kondo-Resonanz gemessen. Es könnte aber auch andere Erklärungen für die bei diesen Messungen beobachteten Signale geben, so wie der Elefantenrüssel auch eine Schlange sein könnte“, bemerkte Camiel van Efferen, der Doktorand, der die Experimente durchführte.

Das Institut für Experimentalphysik ist auf die Erforschung zweidimensionaler Materialien wie Graphen und einschichtiges Molybdändisulfid (MoS2) spezialisiert. Das Team entdeckte, dass die Grenzfläche zwischen zwei Kristallstrukturen von MoS2 einen metallischen Draht aus Atomen erzeugt, wenn ein Kristall als Spiegelbild des anderen fungiert. Durch die gleichzeitige Messung magnetischer Zustände und der Kondo-Resonanz bei einer unglaublich niedrigen Temperatur von -272.75 °C (-459.95 °F) bestätigten die Forscher die Existenz des Kondo-Effekts. Darüber hinaus stimmte ihr Ansatz mit theoretischen Vorhersagen überein und bestätigte eine langjährige Hypothese, die von Philip W. Anderson, einem der Pioniere der Physik der kondensierten Materie, formuliert wurde.

Aufbauend auf diesem Durchbruch planen die Wissenschaftler nun, ihre Magnetdrähte zur Untersuchung außergewöhnlicherer Phänomene einzusetzen. Indem sie diese eindimensionalen Drähte auf einem Supraleiter oder einer Quantenspinflüssigkeit platzieren, wollen sie Vielteilchenzustände untersuchen, die aus anderen Quasiteilchen als Elektronen entstehen. Dieses tiefere Verständnis der faszinierenden Zustände der Materie, die sich aus diesen Wechselwirkungen ergeben, wird Türen zur Erforschung neuartiger Phänomene auf einer völlig neuen Ebene öffnen.

