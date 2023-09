Astronomen entdecken einen Planeten, der ein seltenes Sternensystem umkreist

By

Ein Team von Astronomen hat mithilfe der Anlage des Very Large Telescope in Chile eine faszinierende Entdeckung im Weltraum gemacht. Sie haben ein Bild eines Sternsystems namens HIP 81208 aufgenommen, das einen massereichen Zentralstern hat, der von einem Braunen Zwerg, einem kleineren „gescheiterten Stern“, umkreist wird. Darüber hinaus haben die Wissenschaftler einen Planeten identifiziert, der einen kleinen Stern umkreist, der viel weiter vom Zentralstern entfernt ist. Der Planet mit dem Namen „HIP 81208 Cb“ hat etwa die 15-fache Masse des Jupiter.

Nach Angaben des European Southern Observatory, einer gemeinschaftlichen Wissenschaftsorganisation europäischer Nationen, macht die Entdeckung von HIP 81208 Cb das Sternensystem zu einem hierarchischen Vierfachsystem, in dem jeweils zwei Sterne und zwei kleinere Himmelskörper umkreisen. Der neu entdeckte Planet liegt an der Grenze zwischen Planeten und Braunen Zwergen, die nicht massereich und heiß genug sind, um eine Kernfusion durchzuführen.

Normalerweise verlassen sich Astronomen auf Techniken wie die Transitmethode, um Exoplaneten zu entdecken und zu untersuchen. Allerdings ist das Very Large Telescope mit seinen großen Spiegeln in der Lage, direkte Bilder dieser fernen Welten aufzunehmen. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das leistungsstärkste Weltraumobservatorium der Menschheit, spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Untersuchung der Atmosphären von Exoplaneten und der Bereitstellung von Einblicken in diese fernen Welten.

Obwohl derzeit wenig über HIP 81208 Cb bekannt ist, trägt die Entdeckung zu unserem Verständnis von Exoplaneten und ihren vielfältigen Eigenschaften bei. Es ist möglich, dass auf einigen dieser fernen Planeten Bedingungen herrschen, die für außerirdisches Leben geeignet sind, obwohl bisher keine konkreten Beweise dafür gefunden wurden.

Insgesamt unterstreicht diese Entdeckung die Komplexität und Vielfalt der Sternensysteme im Universum und erweitert unser Wissen über die Himmelskörper, die außerhalb unseres eigenen Sonnensystems existieren.

