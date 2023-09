Wissenschaftler enthüllen, wie Signalmoleküle die Zelldifferenzierung in der Embryonalentwicklung beeinflussen

By

Ein Forscherteam um Christian Schröter am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund hat herausgefunden, wie das Zusammenspiel zweier Signalmoleküle, FGF und BMP, die Berufswahl von Stammzellen während der Embryonalentwicklung beeinflusst. Die in der Fachzeitschrift Biology Open veröffentlichten Ergebnisse geben Aufschluss über die Zelldifferenzierung und haben Auswirkungen auf die gezielte Gewebekultivierung bei Zellersatztherapien.

Während der Embryonalentwicklung treffen Stammzellen kurz nach der Befruchtung entscheidende Karriereentscheidungen. In diesem Stadium beginnt die Gastrulation und führt zur Bildung von Keimschichten – Ektoderm, Mesoderm und Endoderm –, aus denen schließlich innere Organe entstehen. Das Schicksal der Stammzellen im frühen Embryo wird durch einen Cocktail aus Signalmolekülen bestimmt, darunter BMP, FGF, Wnt und Nodal, die vom umgebenden Gewebe produziert werden. Die spezifische Zusammensetzung des Cocktails bestimmt den Zelltyp, der gebildet wird.

Die Rolle von FGF, einem wichtigen Molekül bei der Migration und dem Wachstum von Stammzellen, war bisher unklar. Durch ihre Forschung fanden Schröter und sein Team heraus, dass FGF als Antagonist von BMP fungiert. Wenn der FGF-Spiegel niedrig ist, hat BMP eine stärkere Wirkung, was zur Entwicklung von Herzzellen und extraembryonalem Mesoderm führt. Umgekehrt unterdrücken höhere FGF-Spiegel die Wirkung von BMP, was zum Wachstum von Zellen in der hinteren Körperachse führt.

Interessanterweise fanden die Forscher heraus, dass Stammzellen ihr eigenes Schicksal beeinflussen können. Selbst wenn Stammzellen angewiesen wurden, durch kontinuierliche FGF-Exposition Herzzellen zu bilden, entwickelten sich dennoch verschiedene Zelltypen. Dies deutet darauf hin, dass Stammzellen einen Gemeinschaftseffekt haben und mit benachbarten Zellen kommunizieren, um deren Differenzierung zu steuern.

Die Ergebnisse dieser Studie erweitern unser Verständnis der Zelldifferenzierung und der beteiligten Schlüsselakteure. Dieses Wissen könnte in Zukunft genutzt werden, um aus Stammzellen spezifische Zelltypen für gezieltes Tissue Engineering und Ersatz zu generieren, beispielsweise im Fall der Herzgeweberegeneration. Eine selektive Kultivierung bestimmter Zelltypen ist derzeit jedoch noch nicht möglich.

