Der innere Kern der Erde ist überraschend weich, wie neue Studienergebnisse zeigen

Eine aktuelle Studie von Forschern der University of Texas (UT) und Mitarbeitern in China hat ergeben, dass der innere Erdkern viel formbarer ist als bisher angenommen. Durch die Analyse seismischer Tomographiedaten und den Einsatz von Laborexperimenten in Kombination mit KI-Algorithmen entdeckten Wissenschaftler, dass die Bewegung der Eisenatome im inneren Erdkern größer ist als erwartet, wodurch sie weicher und weniger steif gegenüber Scherkräften wird.

Der innere Kern der Erde, der etwa 2,900 km (1,802 Meilen) unter der Oberfläche liegt, war lange Zeit ein Rätsel, da es nicht möglich war, ihn direkt zu erforschen. Durch seismische Tomographie konnten Forscher jedoch Einblicke in die innere Struktur des Planeten gewinnen.

Die Ergebnisse dieser Studie haben erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der Rolle des inneren Kerns bei der Erzeugung des Erdmagnetfelds. Dies könnte erklären, warum seismische Messungen des inneren Kerns auf eine weichere Umgebung unter hohen Drücken hinweisen als erwartet. Der innere Kern ist zusammen mit dem äußeren Kern für die Erzeugung des Erdmagnetfelds verantwortlich, das für die Erhaltung eines bewohnbaren Planeten von entscheidender Bedeutung ist.

Um die Bedingungen im inneren Kern nachzubilden, verwendeten Wissenschaftler eine kleine Eisenplatte und sammelten Temperatur-, Druck- und Geschwindigkeitsdaten, indem sie sie einem sich schnell bewegenden Projektil aussetzten. Diese Daten wurden dann in ein KI-Computermodell eingespeist, das es den Forschern ermöglichte, die atomare Konfiguration der Eisenatome zu vergrößern, um die Umgebung im inneren Kern nachzuahmen.

Das Verständnis der dynamischen Prozesse und der Entwicklung des Erdkerns war eine herausfordernde Aufgabe, aber diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse. Es beleuchtet die Bewegung der Atome im inneren Kern und wie Energie und Wärme im Herzen unseres Planeten erzeugt werden.

