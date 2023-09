Neue Erkenntnisse darüber, wie Zellen auf Stress reagieren

Forscher von Weill Cornell Medicine haben einen wichtigen Mechanismus entdeckt, mit dem Zellen auf Stress reagieren. Wenn Zellen durch Hitze oder Toxine gestresst werden, bilden sie Stresskörnchen, tröpfchenartige Kompartimente, die Boten-RNA-Moleküle (mRNA) binden und so verhindern, dass sie in Proteine ​​übersetzt werden. Diese Verlangsamung der Proteinproduktion ermöglicht es den Zellen, Energie zu sparen und sich auf Reparaturen zu konzentrieren.

Die in Nature Structural & Molecular Biology veröffentlichte Studie ergab, dass eine chemische Modifikation namens m6A auf mRNA für die Bildung von Stressgranula entscheidend ist. Die Forscher fanden heraus, dass m6A-markierte mRNA an YTHDF-Proteine ​​bindet, die sich in Stresskörnern ansammeln. Die Studie zeigte auch, dass längere mRNAs in Stressgranula überproportional vorhanden sind, da sie höhere m6A-Werte aufweisen.

Dr. Samie Jaffrey, der leitende Autor der Studie, erklärte, dass m6A eine primäre Rolle dabei spielt, mRNAs bei Zellstress in Stressgranula zu transportieren. Die Forscher spekulieren, dass längere mRNAs in der Vergangenheit eher funktionsgestört waren oder von Viren stammten. Die Entwicklung zellulärer Wege zur Sequestrierung längerer mRNAs in Stressgranula könnte ihren Ursprung in der Verhinderung der Produktion unsicherer Proteine ​​haben.

Dieses neue Verständnis darüber, wie Zellen auf Stress reagieren, könnte Auswirkungen auf Krankheiten wie Alzheimer und ALS haben, bei denen dieser Mechanismus möglicherweise ungewöhnlich aktiv ist. Weitere Forschung ist erforderlich, um die potenziellen therapeutischen Anwendungen der gezielten Behandlung von Stressgranula bei diesen Krankheiten zu untersuchen.

Quellen:

– „Knockout von Mettl3 und Validierung der Stressreaktion in M3KO-MEFs.“ Struktur- und Molekularbiologie der Natur. DOI: 10.1038/s41594-023-01089-2.

