Neue Studie entdeckt Tausende mysteriöser „Feenkreise“ weltweit

Mithilfe künstlicher Intelligenz haben Forscher weltweit Tausende neuer rätselhafter „Feenkreise“ entdeckt. Diese kreisförmigen Vegetationsmuster faszinieren Experten seit langem und kommen häufig in der Namib-Wüste und im australischen Outback vor. Eine kürzlich in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie legt jedoch nahe, dass das Phänomen möglicherweise weiter verbreitet ist als bisher angenommen.

Das internationale Forschungsteam trainierte ein neuronales Netzwerk anhand von über 15,000 Satellitenbildern von Orten in Namibia und Australien, von denen die Hälfte Feenkreise enthielt. Mit diesem KI-System analysierte das Team Satellitenansichten von mehr als einer halben Million Grundstücken und lokalisierte Feenkreise in 263 Trockengebieten in 15 Ländern. Diese neu identifizierten Orte gibt es in Afrika, Madagaskar, Westasien und Südwestaustralien, überwiegend in heißen und sandigen Regionen, in denen jährlich zwischen 12 und XNUMX cm Niederschlag fallen.

Trotz der umfangreichen Erkenntnisse bleibt der Ursprung dieser Feenkreise unter Experten umstritten. Einige glauben, dass Termitenaktivitäten unter der Erde sie hervorbringen, während andere selbstorganisierende Pflanzen als Ursache vermuten. Folglich besteht kein Konsens über eine endgültige Definition für Feenkreise, da der Begriff weitgehend selbsternannt bleibt.

Die Entdeckung dieser neuen Feenkreise wirft mehr Fragen als Antworten auf. Co-Autor Fernando Maestre räumt ein, dass sein Team keinen Konflikt mit irgendjemandem sucht, und erkennt das anhaltende Rätsel um die Ursprünge dieser kreisförmigen Muster an. Weitere Forschung und Feldforschung sind erforderlich, um ein klareres Verständnis ihrer Entstehung zu erlangen.

Der Co-Autor der Studie, Emilio Guirado, schlägt vor, dass die unterschiedlichen Hypothesen zur Bildung von Feenkreisen je nach spezifischem Ort oder Umstand gültig sein könnten. Es ist möglich, dass verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Termiten, in bestimmten Zonen eine stärkere Rolle spielen. Dennoch sind umfassendere Untersuchungen erforderlich, um schlüssige Ergebnisse zu liefern und Licht auf die faszinierenden Muster dieser Feenkreise zu werfen.

