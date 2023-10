Neue Studie bestätigt, dass versteinerte Fußabdrücke in New Mexico über 20,000 Jahre alt sind

By

Wissenschaftler haben in Nordamerika eine bahnbrechende Entdeckung gemacht – versteinerte Fußabdrücke, die zwischen 21,000 und 23,000 Jahre alt sind. Dieser Befund weist darauf hin, dass Menschen auf dem Kontinent viel früher existierten als bisher angenommen. Die Fußabdrücke wurden im Boden des White-Sands-Nationalparks in New Mexico gefunden.

Die erste Studie über die Fußabdrücke wurde im September 2021 veröffentlicht, stieß jedoch bei einigen in der archäologischen Gemeinschaft auf Skepsis. Um dieser Skepsis entgegenzuwirken, führten Forscher des US Geological Survey (USGS) und andere Wissenschaftler eine Folgestudie durch, bei der sie zwei neue Ansätze zur Bestimmung des Alters der Abdrücke verwendeten.

In ihrer neuen Studie nutzten die Wissenschaftler die Radiokarbondatierung von Samen der Pflanze Ruppia cirrhosa, die neben den Fußabdrücken gefunden wurden. Da es sich bei diesen Pflanzen jedoch um Wasserpflanzen handelt, die Kohlenstoff aus dem Wasser statt aus der Luft speichern können, könnte die Altersschätzung ungenau gewesen sein. Um eine genauere Datierung zu ermöglichen, verwendeten die Forscher die Radiokarbondatierung von Nadelbaumpollen, der von Pflanzen an Land stammt und auch in denselben Schichten wie die Samen gefunden wurde.

Das Team isolierte 75,000 Pollenkörner aus derselben Schicht und stellte fest, dass ihr Alter statistisch mit dem der Ruppia cirrhosa-Samen identisch war. Darüber hinaus testeten sie die in den Fußabdrücken gefundenen Quarzkörner mittels optisch stimulierter Lumineszenz, was ein Mindestalter von etwa 21,500 Jahren ergab. Angesichts dieser vielfältigen Beweislinien, die die Altersspanne von 21,000 bis 23,000 Jahren stützen, behaupten die Forscher, dass ihre Ergebnisse äußerst zuverlässig sind.

Diese Entdeckung ergänzt die wachsende Sammlung versteinerter menschlicher Fußabdrücke im White Sands National Park. Im Laufe der Jahre wurden an der Stätte Fußabdrücke verschiedener Personen gefunden, darunter Erwachsene, Kinder und sogar ein Kleinkind. Diese Fußabdrücke geben Einblicke in die Verhaltensweisen und Bewegungen der alten Menschen, einschließlich Beweisen für Arbeitsteilung und das Tragen von Kindern.

Die Bestätigung des Alters dieser Fußabdrücke erweitert unser Verständnis der Menschheitsgeschichte in Nordamerika und unterstreicht die Bedeutung kontinuierlicher Forschung und Erforschung, um die Geheimnisse unserer Vergangenheit zu entschlüsseln.

Quellen:

– USGS (US Geological Survey)

– Nationalparkdienst