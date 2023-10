Neue Erkenntnisse belegen die Bedeutung antiker Fußabdrücke in New Mexico

By

Eine kürzliche Entdeckung versteinerter Fußabdrücke in New Mexico hat die Aufmerksamkeit von Archäologen auf sich gezogen und hat das Potenzial, unser Verständnis der Menschheitsgeschichte neu zu gestalten. Die Fußabdrücke, deren Alter laut Radiokarbondatierung auf 21,000 bis 23,000 Jahre geschätzt wird, liefern entscheidende Einblicke in die Zeitachse der menschlichen Besiedlung des amerikanischen Kontinents.

Die Fußabdrücke, die im Tularosa-Becken in der Nähe eines alten Sees im White-Sands-Nationalpark gefunden wurden, stießen hinsichtlich ihres Alters zunächst auf Skepsis. Neue Forschungen haben jedoch zwei Beweislinien erbracht, die die ursprünglichen Daten stützen. Die erste Beweislinie umfasst die Radiokarbondatierung von Nadelpollen, wodurch Ungenauigkeiten vermieden werden, die bei der Datierung von Wasserpflanzen auftreten können. Die Ergebnisse der Pollendatierung stimmten mit dem Alter der konservierten Samen überein.

Die zweite Beweislinie nutzte eine Datierungstechnik namens optisch stimulierte Lumineszenz, die bestimmte, wann Quarzkörner im Sediment das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Diese Methode ergab ein Mindestalter des Quarzes von 21,500 Jahren, was die frühe Zeitlinie menschlicher Präsenz weiter untermauert.

Die Bedeutung dieser Fußabdrücke liegt darin, dass sie die Geschichte der menschlichen Besiedlung des amerikanischen Kontinents zurückwerfen. Früher ging man davon aus, dass Menschen in die Region kamen, nachdem riesige Eisschichten den Weg nach Nordamerika blockiert hatten. Die Entdeckung dieser Fußabdrücke deutet jedoch darauf hin, dass die Menschen noch früher als bisher angenommen dort ankamen.

Die Studie wirft Fragen darüber auf, wie Menschen erstmals nach Amerika einwanderten. Es bleibt unklar, ob die frühen Menschen mit dem Boot kamen oder eine Landbrücke aus Asien überquerten. Darüber hinaus ist ungewiss, ob eine oder mehrere Populationen frühneuzeitlicher Menschen die Reise angetreten haben.

Während diese Forschung Aufschluss über die menschliche Evolution gibt, gibt es über die Kolonisierung Amerikas noch viel zu entdecken. Die Ergebnisse dieser Studie deuten stark auf eine menschliche Anwesenheit während des letzten glazialen Maximums hin, einer Zeit, als große Eisschilde Teile Nordamerikas bedeckten. Dies deutet darauf hin, dass die Menschen, die diese Fußabdrücke hinterließen, viel früher ankamen als bisher angenommen.

Insgesamt stützen die Entdeckung dieser alten Fußabdrücke und die anschließende Forschung die Idee einer früheren menschlichen Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent. Dieser Befund ist nicht nur für Archäologen von Bedeutung, sondern auch für das Verständnis menschlicher Migration und Anpassung an neue Umgebungen. Die amerikanischen Kontinente waren die letzte Grenze auf der globalen Reise des modernen Menschen, und diese Fußabdrücke geben einen Einblick in die Herausforderungen und Chancen, mit denen unsere Vorfahren konfrontiert waren.

