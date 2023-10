Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Sternbeben mächtige Energieausbrüche aus dem Weltraum erklären könnten

By

Neue an der Universität Tokio durchgeführte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass „Sternbeben“ hinter den intensiven Energieausbrüchen aus dem Weltraum stecken könnten, die als schnelle Radioausbrüche bekannt sind. Diese Signale, die als Radiowellen erkannt werden können, wurden erstmals 2007 entdeckt und können Milliarden von Lichtjahren zurücklegen und dauern nur den Bruchteil einer Sekunde.

Während die Ursache dieser Ausbrüche ein Rätsel bleibt, geht die vorherrschende Theorie davon aus, dass einige von Neutronensternen emittiert werden, die entstehen, wenn ein Überriesenstern kollabiert. Insbesondere Magnetare, Neutronensterne mit starken Magnetfeldern, wurden beobachtet, die schnelle Radiostöße aussendeten.

Frühere Studien haben Ähnlichkeiten zwischen der Energieverteilung wiederholter schneller Funkausbrüche und der von Erdbeben und Sonneneruptionen festgestellt. Die neue Studie der Universität Tokio, die in den „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ veröffentlicht wurde, entdeckte jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Ausbrüchen und Ausbrüchen und stellte gleichzeitig mehrere Ähnlichkeiten zwischen schnellen Radioausbrüchen und Erdbeben fest.

Dies stützt die Hypothese, dass schnelle Radioausbrüche durch „Sternbeben“ verursacht werden, die auftreten, wenn die Oberfläche eines Neutronensterns eine plötzliche Verschiebung erfährt. Ähnlich wie Erdbeben könnten Sternbeben Einblicke in das Verständnis hochdichter Materie, der Kernphysik und sogar des Verhaltens von Erdbeben liefern.

Professor Tomonori Totani von der Abteilung für Astronomie der Universität Tokio brachte zum Ausdruck, dass die Untersuchung von Sternbeben auf entfernten ultradichten Sternen neue Perspektiven für Erdbeben biete, da das Innere eines Neutronensterns die dichteste Region im Universum sei. Diese Forschung eröffnet Möglichkeiten, neue Erkenntnisse über Materie sehr hoher Dichte und die Grundgesetze der Kernphysik zu gewinnen.

Die von Professor Totani und dem Doktoranden Yuya Tsuzuki durchgeführte Studie analysierte die Korrelation im zweidimensionalen Raum und untersuchte die Zeit-Energie-Beziehung von fast 7,000 schnellen Funkstößen aus verschiedenen Quellen. Sie untersuchten auch Erdbeben anhand von Daten aus Japan und analysierten Sonneneruptionen anhand von Aufzeichnungen der internationalen Hinode-Mission.

Weitere Untersuchungen werden durchgeführt, um die Universalität der gefundenen Ähnlichkeiten zwischen schnellen Funkausbrüchen, Erdbeben und Sonneneruptionen zu bestätigen. Das Verständnis der Mechanismen hinter diesen energiereichen Weltraumereignissen könnte möglicherweise faszinierende Erkenntnisse über die Natur unseres Universums liefern.

