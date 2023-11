In einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie bezweifeln Wissenschaftler die weithin akzeptierte Annahme, dass sich die Ozonschicht erholt. Im Gegensatz zu früheren Einschätzungen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass sich das Ozonloch nicht nur nicht schließt, sondern möglicherweise sogar noch ausdehnt.

Das Montrealer Protokoll, ein 1987 verabschiedetes internationales Abkommen, hat den Einsatz von mehr als 100 ozonschädigenden Chemikalien, darunter Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die häufig in Aerosolsprays, Lösungsmitteln und Kältemitteln vorkommen, erfolgreich auslaufen lassen. Dieses Verbot wurde als bedeutender Schritt zur Heilung der Ozonschicht gefeiert.

Forscher aus Neuseeland haben jedoch herausgefunden, dass die Ozonwerte im Kern des antarktischen Ozonlochs seit 26 im Frühling um 2004 % zurückgegangen sind. Dies deutet darauf hin, dass das Loch nicht nur groß geblieben ist, sondern sich auch vertieft hat, was zu einem Rückgang der Ozonwerte geführt hat.

Die Studie führt diese alarmierenden Ergebnisse auf Veränderungen im antarktischen Polarwirbel zurück, einer großen wirbelnden Masse kalter Luft und niedrigem Druck über dem Südpol. Die Autoren der Studie gingen nicht näher auf die spezifischen Ursachen dieser Veränderungen ein; Sie räumten jedoch ein, dass verschiedene Faktoren, darunter die sich erwärmende Umweltverschmutzung, luftgetragene Partikel von Waldbränden und Vulkanen sowie Veränderungen im Sonnenzyklus, zum Ozonabbau beitragen könnten.

Hannah Kessenich, Doktorandin an der University of Otago und Hauptautorin der Studie, betonte den Zusammenhang zwischen der atmosphärischen Dynamik und dem Fortbestehen des antarktischen Ozonlochs und erklärte: „Das Montrealer Protokoll war also unbestreitbar erfolgreich bei der Reduzierung von FCKW Zeit zu sparen und Umweltkatastrophen zu verhindern, scheinen die jüngsten anhaltenden Ozonlöcher in der Antarktis eng mit Veränderungen in der atmosphärischen Dynamik verbunden zu sein.“

Erholt sich die Ozonschicht?

Die Ergebnisse einer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie stellen die Annahme in Frage, dass sich die Ozonschicht erholt. Die Studie legt nahe, dass sich das Ozonloch möglicherweise nicht schließt, sondern sich sogar ausdehnt.

Was hat den Abbau der Ozonschicht verursacht?

Der Abbau der Ozonschicht wird hauptsächlich auf die Verwendung ozonschädigender Chemikalien wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) zurückgeführt, die üblicherweise in Aerosolsprays, Lösungsmitteln und Kältemitteln verwendet werden. Das Verbot dieser Chemikalien im Rahmen des Montrealer Protokolls hat ihre Konzentration wirksam gesenkt und zur Wiederherstellung der Ozonschicht beigetragen.

Welche Faktoren tragen zum Ozonabbau bei?

Der Ozonabbau kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter durch die Erwärmung des Planeten verursachte Umweltverschmutzung, luftgetragene Partikel von Waldbränden und Vulkanen sowie Veränderungen im Sonnenzyklus. Diese Faktoren können die Dynamik der Ozonschicht beeinflussen und zu deren Abbau beitragen.

Welche Rolle spielt der antarktische Polarwirbel?

Der antarktische Polarwirbel ist eine große wirbelnde Masse aus Tiefdruck- und sehr kalter Luft über dem Südpol. Veränderungen dieses atmosphärischen Phänomens, wie etwa seine Stärke und Temperatur, können die Ozonkonzentration beeinflussen und zum Fortbestehen des Ozonlochs beitragen.

Welche Bedeutung haben die Ergebnisse der Studie?

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen potenzielle Herausforderungen für die Wiederherstellung der Ozonschicht. Sie weisen darauf hin, dass das antarktische Ozonloch trotz Bemühungen zur Reduzierung ozonschädigender Chemikalien keine nennenswerten Anzeichen einer Verbesserung gezeigt hat und sich möglicherweise sogar verschlimmert. Weitere Forschung ist erforderlich, um die komplexe Dynamik zu verstehen, die zum Fortbestehen des Ozonlochs beiträgt.