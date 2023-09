Aktinfilamentstudie enthüllt molekulare Hintertür für die Phosphatfreisetzung

By

Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Physiologie und des Max-Planck-Instituts für Biophysik haben bedeutende Fortschritte beim Verständnis des Mechanismus der Phosphatfreisetzung aus Aktinfilamenten gemacht. Aktinfilamente sind essentielle Proteinfasern in Zellen, die verschiedene Zellfunktionen, einschließlich der Zellbewegung, regulieren. Die Freisetzung von Phosphat aus Aktinfilamenten leitet den Zerlegungsprozess ein, der für die Zellbewegung von entscheidender Bedeutung ist. Die Einzelheiten dieses Prozesses sind den Wissenschaftlern jedoch lange verborgen geblieben.

Mithilfe kryogener Elektronenmikroskopie (Kryo-EM) und Molekulardynamiksimulationen identifizierten die Wissenschaftler eine Region im Aktin, die als „molekulare Hintertür“ für den Austritt von Phosphat fungiert. Sie entdeckten außerdem, dass eine verzerrte Hintertür eine schnellere Phosphatfreisetzung in einem Aktinmutanten ermöglicht, der mit Nemalin-Myopathie, einer schweren Muskelerkrankung, in Zusammenhang steht.

Aktinfilamente werden aus einzelnen Aktinproteinen polymerisiert und sind Teil des Zytoskeletts der Zelle. Die Freisetzung von Phosphat aus dem Filamentkern signalisiert der Zelle, dass das Filament alt genug ist, um zerlegt zu werden. Die bisherigen Forschungsarbeiten der Gruppe des Max-Planck-Instituts für molekulare Physiologie führten zu bahnbrechenden Veröffentlichungen im Aktin-Bereich, die den Grundstein für diese Studie legten.

Die Forscher bestimmten hochauflösende Kryo-EM-Strukturen von Aktinfilamenten in verschiedenen Zuständen und fanden keine Öffnung oder Tür im Aktin, durch die Phosphat entweichen könnte. Dies veranlasste sie zu der Hypothese, dass es eine vorübergehende Hintertür gibt, die sich öffnet, um Phosphat freizusetzen und sich dann schnell wieder schließt.

Durch einen multidisziplinären Ansatz mit Kryo-EM, Molekulardynamiksimulationen und Mutationsanalyse konnten die Forscher die molekularen Mechanismen der Phosphatfreisetzung sowohl vom Filamentende als auch vom Filamentkern bestimmen. Sie fanden heraus, dass die Hintertür nach der Phosphatspaltung überwiegend geschlossen bleibt, bevor sie sich kurzzeitig öffnet, um den Austritt des Phosphats zu ermöglichen.

Die in dieser Studie analysierte Aktin-Mutante namens N111S wird mit Nemalin-Myopathie in Verbindung gebracht und weist eine offene Hintertür auf, was zu einer schnelleren Phosphatfreisetzung führt. Die Forscher vermuten, dass diese ultraschnelle Freisetzung zur Pathophysiologie der Krankheit beitragen könnte.

Die Studie öffnet die Tür für weitere Forschungen zum dynamischen Aktin-Assemblierungszyklus in Zellen und zu Krankheiten, die mit einer fehlerhaften Aktin-Organisation zusammenhängen. Zukünftige Untersuchungen werden darauf abzielen, herauszufinden, wie die Phosphatfreisetzung innerhalb der Zelle gesteuert wird und welche Rolle Proteine ​​spielen, die bei diesem Prozess an Aktin binden. Darüber hinaus ebnet die Studie den Weg für die Erforschung anderer krankheitsbedingter Aktinmutationen, was möglicherweise zur Entwicklung neuer Therapiestrategien führt.

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft