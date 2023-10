Wissenschaftler entdecken die Neupositionierung von Zentromeren im Sojabohnengenom

Eine aktuelle Studie von Forschern des Instituts für Genetik und Entwicklungsbiologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften hat Licht auf das Phänomen der Zentromer-Neupositionierung im Sojabohnengenom geworfen. Die Neupositionierung von Zentromeren beinhaltet die Bildung neuer Zentromere an verschiedenen Stellen auf den Chromosomen, ohne die genetischen Sequenzen zu verändern. Es ist bekannt, dass dieser Prozess eine entscheidende Rolle bei der Genomentwicklung und Artbildung bei Säugetierarten spielt.

In ihrer Studie analysierten die Forscher die Zentromerstrukturen von 27 Sojabohnen-Akzessionen, darunter wilde Sojabohnen, Landrassen und Sorten. Mithilfe von CENH3-ChIP-seq-Daten identifizierten sie zwei neue Zentromersatelliten, die mit Chromosom 1 assoziiert sind, und zeigten signifikante Neuordnungen in den Zentromerstrukturen dieses Chromosoms über verschiedene Akzessionen hinweg. Die Forscher beobachteten eine hohe Häufigkeit der Neupositionierung von Zentromeren auf 14 von 20 Chromosomen, wobei sich viele der neu gebildeten Zentromere in der Nähe der nativen Zentromere befanden.

Die Forscher führten auch Hybridisierungsexperimente durch, indem sie zwei Akzessionen mit nicht übereinstimmenden Zentromeren kreuzten. Die Ergebnisse zeigten, dass ein erheblicher Anteil der Zentromere in der nachfolgenden Generation im Vergleich zu ihren Eltern-Gegenstücken Veränderungen in Größe und Position erfuhr. Dies unterstreicht die Rolle von Zentromersatelliten bei der Organisation und Stabilität von Zentromeren.

Diese bahnbrechende Forschung deckt nicht nur das weit verbreitete Phänomen der Zentromer-Neupositionierung im Sojabohnengenom auf, sondern unterstreicht auch die Bedeutung von Zentromer-Satelliten für die Steuerung der Zentromer-Positionen und die Unterstützung ihrer kritischen Funktionen. Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis der Evolution des Sojabohnengenoms bei und haben Auswirkungen auf die Bereiche Genetik und Entwicklungsbiologie.

Quellen:

Yang Liu et al., Pan-Centromere enthüllt eine weit verbreitete Zentromer-Neupositionierung von Sojabohnengenomen, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2310177120

Chinesische Akademie der Wissenschaften

Phys.org