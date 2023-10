Neue Einblicke in die Evolution: Genomsequenzierung historischer Fruchtfliegenproben

By

Eine bahnbrechende Studie, die in PLoS Biology veröffentlicht wurde, hat Licht auf die Entwicklung der gewöhnlichen Fruchtfliege Drosophila melanogaster geworfen, indem sie Genome historischer Exemplare analysierte, die 100 bis 200 Jahre zurückreichen. Diese Forschung, die durch Fortschritte in der Genomsequenzierungstechnologie ermöglicht wurde, bietet einen einzigartigen Einblick in die adaptiven und demografischen Veränderungen, die die Art während ihrer Besiedlung Nordeuropas und der raschen Ausweitung menschlicher Aktivitäten erlebte.

Im Gegensatz zu jeder früheren Studie dieser Art befasst sich diese Forschung mit der genomischen Variation einer winzigen Tierart und liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsgeschichte der Fruchtfliege. Durch den Vergleich zeitgenössischer Genome mit denen historischer Museumsexemplare haben Wissenschaftler eine Reihe genetischer Veränderungen entdeckt, die über Tausende von Generationen hinweg aufgetreten sind.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Entstehung eines Gens namens Cyp6g1, das Resistenz gegen das Pestizid DDT verleiht. Durch den Vergleich der DNA von Proben aus den 1930er-Jahren mit denen moderner Fruchtfliegen entdeckten Forscher einen deutlichen Anstieg der Häufigkeit dieses Gens. Darüber hinaus ergab die Studie, dass das Gen Ahcy eine entscheidende Rolle bei der Anpassung von Fliegen im 19. Jahrhundert an die niedrigeren Temperaturen und kürzeren Tage in der Umgebung hoher Breitengrade spielte.

Die Genomsequenzierung von Museumsexemplaren stellte auch frühere Annahmen über bestimmte Gene in Frage. Beispielsweise wurde festgestellt, dass das Gen ChKov1, von dem angenommen wurde, dass es mit Pestizidresistenz in Zusammenhang steht, lange vor der Entwicklung relevanter Insektizide entstanden ist. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass dieses Gen Resistenz gegen das Sigma-Virus verleiht, eine Entdeckung, die über 200 Jahre zurückreicht.

Diese Ergebnisse liefern nicht nur wertvolle Einblicke in die genetische Geschichte der gewöhnlichen Fruchtfliege, sondern zeigen auch das Potenzial der Genomsequenzierung bei der Untersuchung längst verstorbener Organismen. Insbesondere Museumssammlungen bieten enorme Möglichkeiten für genetische Untersuchungen. Durch den Zugang zu historischen Exemplaren können Wissenschaftler verborgene Geheimnisse der Evolution enthüllen und die komplexen Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelt entschlüsseln.

Insgesamt unterstreicht diese Studie die Leistungsfähigkeit der Genomanalyse und ihr Potenzial, unser Verständnis der Evolution neu zu gestalten. Durch die Aufdeckung der genetischen Veränderungen, die in den letzten zwei Jahrhunderten bei der Fruchtfliege aufgetreten sind, gewinnen Forscher wertvolle Einblicke in die Anpassungsmechanismen und den Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die genetische Variation.

Journal Referenz:

Shpak M, Ghanavi HR, Lange JD, Pool JE, Stensmyr MC (2023) Genome aus historischen Exemplaren von Drosophila melanogaster beleuchten adaptive und demografische Veränderungen über mehr als 200 Jahre Evolution. PLoS Biol 21(10): e3002333. DOI: 10.1371/journal.pbio.3002333