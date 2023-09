NASA-Wissenschaftler entdecken dunkles Pulver und Trümmer im OSIRIS-REx-Probenkanister

By

NASA-Wissenschaftler haben eine aufregende Entdeckung gemacht, nachdem sie den Probenrückgabebehälter der Raumsonde OSIRIS-REx geöffnet hatten, die kürzlich in der Wüste von Utah gelandet war. Beim Abnehmen des Deckels fanden sie schwarzen Staub und Trümmer vom erdnahen Asteroiden Bennu.

Der Kanister wurde an das Johnson Space Center der NASA in Houston geliefert, das die größte Sammlung von Astromaterialien der Welt beherbergt. Experten im Zentrum werden den Touch-and-Go-Probenerfassungsmechanismus (TAGSAM) sorgfältig zerlegen, um auf die darin enthaltene Massenprobe zuzugreifen.

Im Johnson Center wurde ein neues Labor für die OSIRIS-REx-Mission eingerichtet. In einem Handschuhfach entfernten die Wissenschaftler den Deckel aus Aluminium und ermöglichten so den Zugang zum Avionikdeck, wo der Staub und die Trümmer gefunden wurden.

Nach der Trennung vom Kanister wird das TAGSAM in einen versiegelten Transferbehälter gegeben, um eine Stickstoffumgebung aufrechtzuerhalten. Diese Vorsichtsmaßnahme trägt dazu bei, die Integrität der Probe während des Zerlegungsprozesses zu bewahren, der durch die Überführung des TAGSAM in eine andere Handschuhbox beschleunigt wird.

Beim Umgang mit der Probe wird große Sorgfalt darauf verwendet, das Risiko einer Kontamination auszuschließen. NASA-Wissenschaftler und Ingenieure bei Johnson arbeiten gemeinsam am Demontageprozess, der der Öffentlichkeit am 11. Oktober in einer Live-Übertragung bekannt gegeben werden soll.

Die Raumsonde OSIRIS-REx hat die Probenrückgabekapsel mit einem Teil des Bennu-Asteroiden erfolgreich geborgen. Nach einer Bergungsmission wurde die Kapsel geortet und zur Erde zurückgebracht. Während des Abstiegs war die Kapsel Temperaturen von bis zu 2,760 °C ausgesetzt, so dass eine Wartezeit zum Abkühlen erforderlich war.

Das geschätzte Gewicht der Probe beträgt etwa 8.8 Unzen (250 Gramm) Gestein und Erde vom Asteroiden Bennu. Die NASA glaubt, dass diese alten Materialien als Zeitkapsel fungieren und Einblicke in die Frühzeit unseres Sonnensystems und die Entstehung von Planeten liefern können.

Die 2016 gestartete OSIRIS-REx-Mission ist der erste Versuch der NASA, eine Asteroidenprobe aus dem Weltraum zurückzubringen. Das Raumschiff ist Teil des Programms Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security und Regolith Explorer. Zuvor hatte Japan erfolgreich Proben von zwei Asteroidenmissionen gesammelt.

