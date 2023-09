Tasmanischer Tiger: Forschern gelingt die Bergung von RNA aus ausgestorbenen Arten

In einem großen Durchbruch ist es Wissenschaftlern gelungen, RNA aus konservierten Exemplaren des Tasmanischen Tigers, eines ausgestorbenen Beuteltiers aus dem Jahr 1891, zu extrahieren. Dies ist das erste Mal, dass RNA, ein weniger stabiles genetisches Material als DNA, aus einer ausgestorbenen Art gewonnen wurde. Die Exemplare wurden in einem Museum in Stockholm, Schweden, aufbewahrt.

Die Gewinnung von RNA aus den Exemplaren des Tasmanischen Tigers bietet wertvolle Einblicke in die Biologie und den Stoffwechsel dieser ausgestorbenen Tiere. Die RNA-Sequenzierung liefert Informationen über Genkomplemente und Genaktivität, die für das Verständnis der Merkmale und Merkmale ausgestorbener Arten unerlässlich sind.

Früher wurde DNA erfolgreich aus alten Organismen extrahiert, aber diese Studie zeigt das Potenzial für die Gewinnung von RNA aus ausgestorbenen Arten. Die Konservierung der Exemplare des Tasmanischen Tigers, obwohl sie bei Raumtemperatur in einem Schrank gelagert wurden, stellt die Annahme in Frage, dass RNA unter solchen Bedingungen schnell abgebaut wird. Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Erforschung und Wiederherstellung ausgestorbener Arten.

Über ihre Bedeutung für das Verständnis ausgestorbener Arten hinaus könnte die Fähigkeit, RNA aus alten Viren zurückzugewinnen, bei der Untersuchung vergangener Pandemien hilfreich sein. RNA spielt eine entscheidende Rolle bei der Übertragung genetischer Informationen aus der DNA, ermöglicht die Synthese von Proteinen und reguliert den Zellstoffwechsel.

Der Tasmanische Tiger, auch Beutelwolf genannt, war in ganz Australien und auf den umliegenden Inseln ein Spitzenprädator, bis er durch menschliche Aktivitäten ausgerottet wurde. Die Ankunft des Menschen in Australien vor etwa 50,000 Jahren und die anschließende europäische Kolonisierung im 18. Jahrhundert führten zu einem Bevölkerungsrückgang und letztendlich zum Aussterben des Tasmanischen Tigers. Sie wurden als Gefahr für das Vieh eingestuft, was zu einem Kopfgeld auf sie führte. Der letzte bekannte Tasmanische Tiger starb 1936 in Gefangenschaft.

Bemühungen zur „Ausrottung“ bestimmter Arten, darunter des Tasmanischen Tigers, wurden von privaten Initiativen gestartet. Während die Wiederherstellung ausgestorbener Arten aus lebenden Verwandten eine Herausforderung darstellt, unterstreicht diese Studie die Bedeutung weiterer Forschung zur Biologie ausgestorbener Tiere.

