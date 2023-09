Wissenschaftler extrahieren erfolgreich RNA aus ausgestorbenem Tasmanischen Tiger – was kommt als nächstes?

By

Im September 2023 gelang Wissenschaftlern ein großer Durchbruch, indem sie erfolgreich RNA aus einem Tasmanischen Tiger, einem ausgestorbenen Lebewesen, extrahierten. Die extrahierte RNA stammte aus einem über 130 Jahre alten Exemplar, das derzeit im schwedischen Naturkundemuseum aufbewahrt wird. Diese bahnbrechende Entdeckung hat Genetikern wertvolle Einblicke in die Funktionsweise der Gene dieses ausgestorbenen Tieres geliefert. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Fachzeitschrift Genome Research veröffentlicht.

Der Tasmanische Tiger, auch Beutelwolf genannt, war ein fleischfressendes Beuteltier, das einst in Australien, Neuguinea und Tasmanien lebte. Der genaue Grund für sein Aussterben ist unbekannt, es wird jedoch angenommen, dass die Verfolgung durch den Menschen eine bedeutende Rolle spielte. Der letzte bekannte Beutelwolf namens Benjamin starb 1936 in Gefangenschaft.

Während das Hauptaugenmerk der Forschung nicht auf dem Klonen ausgestorbener Arten lag, eröffnet die Fähigkeit, alte RNA zu extrahieren, zu analysieren und zu sequenzieren, Möglichkeiten für die Wiederherstellung ausgestorbener Arten in der Zukunft. Der Genetiker Emilio Mármol Sánchez, der Hauptautor der Studie, plädiert für mehr Forschung zur Biologie dieser ausgestorbenen Tiere. Der Prozess der Wiederherstellung einer ausgestorbenen Art durch Genbearbeitung an noch lebenden Tierverwandten ist jedoch komplex und zeitaufwändig.

An der Spitze der Bemühungen zur Wiederbelebung des Beutelwolfs steht Professor Andrew Pask von der University of Melbourne. Er erklärte, dass die Entdeckung von RNA in alten Museums- und antiken Proben unser Verständnis der Biologie ausgestorbener Tiere erheblich vertieft. Der Auferstehungsprozess umfasst die Bearbeitung der DNA des nächsten lebenden Verwandten der ausgestorbenen Art, die Erzeugung von Embryonen mit den überarbeiteten Genomen und die Suche nach einer geeigneten Ersatzmutter für den Nachwuchs. Während die Genome von etwa 20 ausgestorbenen Arten sequenziert wurden, konnte bis zum Jahr 2022 keine dieser Arten erfolgreich wiederhergestellt werden.

Das Klonen ist ein ähnlicher Prozess, der in Betracht gezogen werden kann, sobald die Art erfolgreich wiederbelebt wurde. Derzeit liegt der Schwerpunkt jedoch eher auf der genetischen Wiederherstellung als auf dem Klonen. Beim Klonen wird die DNA einer Körperzelle in eine Eizelle übertragen, der der Kern und die DNA entfernt wurden, und die sich dann zu einem Embryo entwickelt. Der Embryo wird dann einer Leihmutter implantiert, um zu einer lebenden Nachbildung der ausgestorbenen Art heranzuwachsen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die erfolgreiche Gewinnung von RNA aus dem Tasmanischen Tiger neue Wege für die Genforschung und die mögliche Wiederbelebung ausgestorbener Arten eröffnet. Während der Prozess der Wiederherstellung einer ausgestorbenen Art komplex und herausfordernd ist, verschieben Wissenschaftler die Grenzen des Wissens auf diesem Gebiet immer weiter. Die Zukunft könnte die Möglichkeit bergen, dass lange verlorene Arten wieder auf der Erde wandeln.

