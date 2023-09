Forscher extrahieren RNA aus ausgestorbenem Tasmanischen Tiger

By

Wissenschaftlern ist es erstmals gelungen, RNA aus einer ausgestorbenen Art zu extrahieren. Der Beutelwolf, auch Tasmanischer Tiger genannt, war ein fleischfressendes Beuteltier, das 1936 ausstarb. Einem Forscherteam der Universität Stockholm und des Zentrums für Paläogenetik in Stockholm gelang es, RNA aus einem 130 Jahre alten Beutelwolfexemplar in Stockholm zu gewinnen Naturkundemuseum.

RNA (Ribonukleinsäure) ist ein Molekül, das eine entscheidende Rolle bei der Proteinsynthese spielt und bei einigen Viren genetisches Material trägt. Den Forschern gelang es, die RNA aus der Haut und dem Skelettmuskelgewebe der Beutelwolfprobe zu sequenzieren. Dieser Durchbruch ermöglicht es Wissenschaftlern, die Biologie und den Stoffwechsel der Tasmanischen Tigerzellen vor ihrem Aussterben zu untersuchen.

Der Beutelwolf wurde übermäßig gejagt und für die Tötung von Nutztieren in Tasmanien verantwortlich gemacht, was zu seiner Ausrottung führte. Auch der Verlust von Lebensräumen und eingeschleppte Krankheiten trugen zu seinem Untergang bei. Die jüngsten Bemühungen von Colossal Biosciences zur Bekämpfung des Aussterbens zielen darauf ab, eine Ersatzart des Beutelwolfs zu schaffen und ihn in seinem ursprünglichen Lebensraum wieder anzusiedeln. Die vom Team der Universität Stockholm durchgeführte RNA-Forschung konzentrierte sich jedoch nicht auf das Aussterben.

Die Möglichkeit, RNA aus ausgestorbenen Arten zu gewinnen, eröffnet Möglichkeiten für weitere Forschung. Wissenschaftler können möglicherweise RNA von anderen ausgestorbenen Tieren und sogar alten Viren aus Museumssammlungen bergen. Dies könnte Einblicke in die Evolution von Viren liefern und zu Fortschritten in der Genbearbeitungstechnologie, der In-vitro-Fertilisation und der computergestützten Analyse genetischer Daten beitragen.

Die Erforschung alter DNA hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, und die Gewinnung von RNA aus ausgestorbenen Arten könnte den Weg für weitere Entdeckungen ebnen. Da zahlreiche ausgestorbene Lebewesen in Museen untergebracht sind, könnte die Extraktion von RNA aus anderen Arten bald Realität werden.

Quellen:

– Gizmodo: [URL]

– Nationalmuseum von Australien: [URL]

– Universität Stockholm: [URL]