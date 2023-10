Wissenschaftler rekonstruieren den beschädigten Schädel eines ausgestorbenen Affen, um die Entwicklung des Gesichts des Menschenaffen besser zu verstehen

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Wissenschaftlern des American Museum of Natural History, des Brooklyn College und des katalanischen Instituts für Paläontologie Miquel Crusafont hat den Schädel einer Affenart rekonstruiert, die vor etwa 12 Millionen Jahren lebte. Die Art Pierolapithecus catalaunicus ist für das Verständnis der Evolution von Menschenaffen und Menschen von Bedeutung. Das Team veröffentlichte seine Ergebnisse in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Pierolapithecus catalaunicus, der erstmals 2004 beschrieben wurde, gehörte zu einer Gruppe ausgestorbener Affenarten, die vor 15 bis 7 Millionen Jahren in Europa lebten. Diese Art ist für das Verständnis der Hominidenevolution besonders wertvoll, da es eine seltene Kombination aus Schädel und Teilskelett desselben Individuums gibt.

Um Pierolapithecus genau in den Stammbaum der Hominiden einzuordnen und Einblicke in seine Biologie und Bewegung zu gewinnen, konzentrierten sich die Wissenschaftler auf den Schädel und die Zähne, die für die Bestimmung der evolutionären Verwandtschaftsbeziehungen fossiler Arten von entscheidender Bedeutung sind. Der beschädigte Zustand des Pierolapithecus-Schädels hat jedoch zu Debatten über seine Einordnung in die Evolutionslinie geführt.

Um Antworten zu finden, rekonstruierten die Forscher mithilfe von CT-Scans den beschädigten Schädel virtuell und verglichen ihn mit anderen Primatenarten. Sie erstellten auch Evolutionsmodelle, um die Entwicklung wichtiger Merkmale der Gesichtsstruktur von Affen zu untersuchen. Die Analyse ergab, dass Pierolapithecus in Gesichtsform und -größe Ähnlichkeiten mit versteinerten und lebenden Menschenaffen aufweist. Es besitzt jedoch auch ausgeprägte Gesichtsmerkmale, die bei anderen Affen des mittleren Miozäns nicht zu finden sind. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Pierolapithecus eines der frühesten Mitglieder der Familie der Menschenaffen und Menschen darstellt.

Die evolutionäre Modellierung der Studie zeigte, dass der Pierolapithecus-Schädel stark der angestammten Form ähnelt, aus der sich lebende Menschenaffen und Menschen entwickelt haben. Im Gegensatz dazu scheinen Gibbons und Siamangs, die als „kleine Menschenaffen“ bekannt sind, als sekundäre Entwicklung eine Größenverkleinerung erfahren zu haben.

Diese Forschung wirft Licht auf die Evolutionsgeschichte von Menschenaffen und Menschen und liefert wertvolle Einblicke in die Anpassungen und Eigenschaften, die sich über Millionen von Jahren herausgebildet haben. Die Ergebnisse tragen zu einem besseren Verständnis unseres eigenen biologischen Erbes und der mosaikartigen Natur der Hominidenevolution bei.

