Pierolapithecus Cranium enthüllt Einblicke in das Aussehen und die evolutionäre Platzierung ausgestorbener Affen

Ein Team von Paläoanthropologen hat das Gesicht von Pierolapithecus catalaunicus, einem ausgestorbenen Menschenaffen, anhand seines einzigen bekannten Schädels rekonstruiert. Diese Rekonstruktion gibt Aufschluss über das Aussehen und die Stellung des Affen im Stammbaum der Hominiden. Der fossile Schädel, der 12 Millionen Jahre alt ist, wurde zusammen mit anderen ausgestorbenen Affenarten, Dryopithecus und Anoiapithecus, auf einer Mülldeponie in der Nähe von Barcelona, ​​Spanien, gefunden.

Um die Eigenschaften von Pierolapithecus besser zu verstehen und ihn mit anderen Hominiden zu vergleichen, führte das Team CT-Scans des fossilen Schädels durch und rekonstruierte ihn virtuell. Diese in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie unterstreicht die Bedeutung von Schädel- und Zahnmerkmalen für die Bestimmung evolutionärer Beziehungen zwischen Arten.

Die Fähigkeit von Pierolapithecus, eine aufrechte Haltung einzunehmen, deutet auf seine Fähigkeit hin, durch Baumkronen zu navigieren und sich an Ästen festzuhalten, eine Eigenschaft, die viele Hominiden teilen. Aufgrund der Fragmentierung und Verzerrung des Fossilienbestands war es jedoch schwierig, Pierolapithecus genau im Stammbaum der Hominiden einzuordnen.

Durch den Vergleich des virtuell rekonstruierten Schädels von Pierolapithecus mit anderen bekannten Hominiden stellte das Team Ähnlichkeiten in Form und Größe sowohl mit ausgestorbenen als auch mit noch lebenden Menschenaffen fest. Die auf diesen Merkmalen basierende Evolutionsmodellierung ermöglichte es den Forschern, einige Gesichtsaspekte des letzten gemeinsamen Vorfahren der Hominiden zu bestimmen, der viele Merkmale mit Pierolapithecus gemeinsam hat.

Der neu rekonstruierte Schädel bietet wertvolle Einblicke in den rätselhaften Vorfahren, der die Wurzeln des Stammbaums der Hominiden bildet. Da immer mehr Fossilien entdeckt und fortschrittliche Bildgebungstechniken eingesetzt werden, wächst unser Verständnis unserer evolutionären Ursprünge weiter.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (keine URLs angegeben)