Der stärkste und entfernteste schnelle Funkausbruch, der jemals entdeckt wurde

Wissenschaftler haben kürzlich einen starken Energiestoß entdeckt, der aus den Tiefen des Universums stammt und als Fast Radio Burst (FRB) bezeichnet wird. Dieser besondere Ausbruch ist nicht nur der am weitesten entfernte seiner Art, der jemals beobachtet wurde, sondern er ist auch unglaublich kraftvoll. Es dauerte etwa acht Milliarden Jahre, bis der Ausbruch die Erde erreichte. In weniger als einer Sekunde setzte es die gleiche Energiemenge frei, die die Sonne in über 30 Jahren aussendet.

Schnelle Funkstöße sind intensive Energieausbrüche, die im Weltraum auftreten und deren genauer Ursprung noch unbekannt ist. Einige Erklärungen beziehen sich auf außerirdische Technologie oder Neutronensterne. Dieser neu entdeckte Ausbruch scheint jedoch von einer kleinen Gruppe verschmelzender Galaxien zu stammen, was mit aktuellen Theorien zu ihren Quellen übereinstimmt. Die bemerkenswerte Intensität des Ausbruchs stellt eine Herausforderung für unser derzeitiges Verständnis darüber dar, wie sie emittiert werden.

Die Fähigkeit, schnelle Funkstöße zu erkennen und zu untersuchen, birgt großes Potenzial für die Beantwortung grundlegender Fragen zum Kosmos. Diese Ausbrüche könnten dabei helfen, das tatsächliche Gewicht des Universums zu bestimmen, eine verwirrende Untersuchung, die bisher zu nicht schlüssigen Ergebnissen geführt hat. Forscher gehen davon aus, dass sich die im Universum fehlende Materie, die mehr als die Hälfte dessen ausmacht, was vorhanden sein sollte, möglicherweise im Raum zwischen Galaxien versteckt. Durch die Erfassung von ionisiertem Material bieten schnelle Radiostöße Einblicke in die Menge der in den intergalaktischen Regionen vorhandenen Materie.

Die jüngste Explosion wurde zunächst mit einem Teleskop in Japan entdeckt und anschließend mit anderen Teleskopen im Detail untersucht. Mit dem Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) konnten Wissenschaftler die Quelle des Ausbruchs lokalisieren. Weitere Untersuchungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile ergaben, dass die Quellgalaxie älter und weiter entfernt ist als jede andere bisher entdeckte FRB-Quelle und sich wahrscheinlich innerhalb einer kleinen Gruppe verschmelzender Galaxien befindet.

Diese bahnbrechende Entdeckung ist in der in der Fachzeitschrift Science veröffentlichten Arbeit mit dem Titel „Ein leuchtender schneller Radiostoß, der das Universum bei Rotverschiebung 1 untersucht“ dokumentiert.

Quellen: Wissenschaft, Swinburne University of Technology