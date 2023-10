Wissenschaftler schlagen neues Naturgesetz vor: Evolution als universeller Prozess

Ein Team aus Wissenschaftlern und Philosophen hat ein neues Naturgesetz vorgeschlagen, das die Evolutionstheorie des britischen Naturforschers Charles Darwin erweitert. Das Gesetz mit dem Titel „Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“ besagt, dass sich komplexe natürliche Systeme zu Zuständen größerer Strukturierung, Vielfalt und Komplexität entwickeln. Dieses Phänomen tritt nicht nur in der biologischen Evolution auf, sondern auch auf der Ebene von Atomen, Mineralien, Planetenatmosphären, Planeten und Sternen.

Das Gesetz legt nahe, dass sich entwickelnde Systeme, sowohl lebende als auch nicht lebende, aus mehreren interagierenden Bausteinen bilden und Prozesse durchlaufen, die verschiedene Konfigurationen erzeugen. Evolution findet statt, wenn diese Konfigurationen für nützliche Funktionen ausgewählt werden. Das Konzept der Selektion umfasst in diesem Zusammenhang die Fähigkeit zum Durchhalten, die Dauerhaftigkeit aktiver Prozesse und die Entstehung neuer Merkmale als Anpassungen an bestimmte Umgebungen.

Die Bedeutung dieses Gesetzes liegt darin, eine neue Perspektive darauf zu eröffnen, warum sich verschiedene Systeme im Universum so entwickeln, wie sie es tun. Es kann möglicherweise auch Vorhersagen über die Entwicklung unbekannter Systeme ermöglichen, wie etwa der organischen Chemie auf dem Saturnmond Titan, und Licht auf die Möglichkeit außerirdischen Lebens werfen.

Im Bereich der Sterne erklärt das Gesetz der zunehmenden funktionellen Information, wie die beiden Hauptelemente Wasserstoff und Helium die erste Generation von Sternen bildeten. Durch thermonukleare Fusion synthetisierten diese Sterne schwerere Elemente wie Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Nachfolgende Generationen von Sternen schmiedeten dann noch mehr Elemente. Auf der Erde erklärt das Gesetz die zunehmende Komplexität lebender Organismen, einschließlich kritischer Meilensteine ​​wie der Entstehung mehrzelligen Lebens.

Das Gesetz betont, dass die Natur funktionale Konfigurationen unter unzähligen Billionen möglichen Anordnungen von Atomen oder Molekülen bevorzugt. Diese funktionellen Konfigurationen können sich als stabile Mineralkristalle, dynamische Sternstrukturen oder vorteilhafte Eigenschaften in lebenden Organismen manifestieren. Merkmale wie Schwimmen, Gehen, Fliegen und eine Vergrößerung des Gehirns sind Beispiele für neuartige Merkmale, die im Laufe des Evolutionsprozesses entstanden sind.

Der Vorschlag dieses neuen Gesetzes erweitert unser Verständnis der Evolution als universellen Prozess. Durch die Identifizierung allgemeiner Veränderungsmuster und zunehmender Komplexität in verschiedenen Systemen können wir die Grundprinzipien erforschen, die der Vielfalt des Kosmos zugrunde liegen.

Quellen:

– Reuters-Artikel von Will Dunham

– Proceedings of the National Academy of Sciences (Zeitschrift)