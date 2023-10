Ein neues Naturgesetz: Evolution gilt für komplexe Systeme auf allen Ebenen

By

Wissenschaftler und Philosophen haben ein neues Naturgesetz vorgeschlagen, das Charles Darwins Theorie der biologischen Evolution erweitert. Dieses Gesetz legt nahe, dass die Evolution nicht auf biologische Arten beschränkt ist, sondern ein Phänomen ist, das auf allen Ebenen der Komplexität in der natürlichen Welt auftritt. Das als „Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“ bekannte Gesetz besagt, dass sich komplexe Systeme, sowohl lebende als auch nichtlebende, im Laufe der Zeit zu größerer Vielfalt und Musterung entwickeln.

Das Gesetz besagt, dass sich entwickelnde Systeme, seien es Atome, Mineralien, Planeten oder Sterne, aus interagierenden Bausteinen bestehen. Diese Systeme durchlaufen Prozesse wie zelluläre Mutationen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Konfigurationen erzeugen. Evolution findet statt, wenn diese Konfigurationen aufgrund nützlicher Funktionen ausgewählt werden. Grundsätzlich bevorzugt die Natur solche Konfigurationen, die über ein gewisses Maß an Funktionalität verfügen.

Dieses Gesetz bietet eine neue Perspektive auf die Vielfalt und Komplexität des Universums. Zwar gibt es gut dokumentierte Gesetze, die Kräfte, Bewegungen, Schwerkraft und Elektrizität erklären, sie erklären jedoch nicht die zunehmende Vielfalt und Komplexität, die auf atomarer, molekularer und mineralischer Ebene beobachtet wird. Beispielsweise schmiedeten Sterne, die ursprünglich nur aus Wasserstoff und Helium bestanden, durch Kernfusion schwerere Elemente. Nachfolgende Generationen von Sternen bildeten sich aus den Überresten der vorherigen Generation und schufen noch mehr Elemente.

Dieses neue Naturgesetz schlägt auch drei universelle Selektionskonzepte vor: die Fähigkeit zu ertragen, die Ausdauer aktiver Prozesse und die Entstehung neuer Merkmale als Anpassungen an die Umwelt. Beispiele für diese „Neuheitsgeneration“ im biologischen Bereich sind die Entwicklung der Schwimm-, Geh-, Flug- und Denkfähigkeiten in Organismen. Das Verständnis dieses Gesetzes könnte Einblicke in die Entwicklung unbekannter Systeme wie der organischen Chemie auf dem Saturnmond Titan liefern und Aufschluss über die mögliche Existenz außerirdischen Lebens geben.

Quellen:

– Carnegie Institution for Science

– Tagungsband der National Academy of Sciences