Wissenschaftler schlagen quasiteilchenbetriebene superhelle Lichtquellen vor

Wissenschaftler des Instituto Superior Técnico (IST) in Portugal, der University of Rochester, der University of California, Los Angeles und des Laboratoire d'Optique Appliquée in Frankreich haben in Nature Photonics eine Studie veröffentlicht, in der sie die Verwendung von Quasiteilchen zur Erzeugung superheller Teilchen vorschlagen Lichtquellen. Diese Quasiteilchen, die durch die synchronisierte Bewegung vieler Elektronen entstehen, verfügen über einzigartige Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, sich mit jeder Geschwindigkeit, sogar schneller als Licht, fortzubewegen und starken Kräften standzuhalten.

Quasiteilchen haben die Fähigkeit, sich auf eine Weise zu bewegen, die die physikalischen Gesetze einzelner Teilchen nicht zulassen würden. Die Forscher führten fortgeschrittene Computersimulationen auf Supercomputern durch, um die Eigenschaften von Quasiteilchen in Plasmen zu untersuchen. Sie entdeckten vielversprechende Anwendungen für Quasiteilchen-basierte Lichtquellen, darunter zerstörungsfreie Bildgebung zum Scannen von Viren, das Verständnis biologischer Prozesse, die Herstellung von Computerchips und die Erforschung des Verhaltens von Materie in Himmelskörpern.

Die vorgeschlagenen Quasiteilchen-basierten Lichtquellen haben mehrere Vorteile gegenüber bestehenden Formen, wie etwa Freie-Elektronen-Lasern. Quasipartikelbasierte Quellen sind viel kleiner und praktischer für Labore, Krankenhäuser und Unternehmen. Mit einer minimalen Reisedistanz könnten Quasiteilchen unglaublich helles Licht erzeugen, was möglicherweise zu bedeutenden wissenschaftlichen und technologischen Fortschritten führen könnte.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für den Bereich der Strahlenphysik und könnte Lichtquellen revolutionieren und ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen wissenschaftlichen und technologischen Bereichen ermöglichen.

Quelle: Universität Rochester