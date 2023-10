Ein vorgeschlagenes wissenschaftliches Gesetz enthüllt den Evolutionspfad des Universums

By

Wissenschaftler haben ein bahnbrechendes neues Gesetz vorgeschlagen, das nicht nur für die Evolution lebender Organismen, sondern auch für Mineralien, Planeten, Sterne und praktisch alles im Universum gilt. Dieses Gesetz, das „Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“ genannt wird, identifiziert universelle Selektionskonzepte, die dazu führen, dass Systeme im Laufe der Zeit immer komplexer werden.

Das Forschungsteam hinter diesem Gesetz ist eine interdisziplinäre Gruppe bestehend aus Philosophen, Astrophysikern, Mineralogen und Datenwissenschaftlern. Ihr Ziel war es, das grundlegende Rätsel zu lösen, warum komplexe Systeme dazu neigen, sich in Richtung größerer funktionaler Informationen zu entwickeln. Die Forscher beschreiben ihre Ergebnisse in einer Studie, die in der Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht wurde.

Nach dem neuen Gesetz wird die funktionale Information eines Systems zunehmen und sich weiterentwickeln, wenn verschiedene Konfigurationen des Systems für eine oder mehrere Funktionen ausgewählt werden. Dieses Gesetz gilt für Systeme, die aus zahlreichen Komponenten wie Atomen, Molekülen und Zellen bestehen. Diese Komponenten können wiederholt angeordnet und neu angeordnet werden und nehmen mehrere Konfigurationen an, die je nach Funktion ausgewählt werden, wobei nur wenige erhalten bleiben.

Aufbauend auf Darwins Evolutionstheorie schlagen die Forscher vor, dass auch nichtlebende Systeme evolutionäre Prozesse durchlaufen, wenn neuartige Konfigurationen die Funktionen des Systems verbessern. Eine dieser Funktionen ist Stabilität.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat positiv auf dieses bahnbrechende Gesetz reagiert. Stuart Kauffman, ein theoretischer Biologe an der University of Pennsylvania, nannte die Studie „hervorragend, mutig, umfassend und transformativ“. Auch Milan Cirkovic vom Astronomischen Observatorium Belgrad lobte es als „frischen Windhauch“ an der Schnittstelle von Astrobiologie, Systemwissenschaft und Evolutionstheorie.

Allerdings sind nicht alle davon überzeugt. Der Astronom Martin Rees von der Universität Cambridge argumentierte, dass die Entstehung einer Vielzahl von Materialien, Umgebungen und Strukturen in der unbelebten Welt nicht unbedingt ein neues Grundprinzip erfordert, das der darwinistischen Selektion in der Biologie ähnelt.

Dieses neue Gesetz liefert wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die die Entwicklung komplexer Systeme im Universum vorantreiben, und wirft Licht auf das mysteriöse Phänomen der zunehmenden Funktionsinformation im Laufe der Zeit. (Quelle: The Guardian, PNAS)