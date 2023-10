Ein neues wissenschaftliches Gesetz nennt „das Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“, das von Forschern vorgeschlagen wurde

Forscher haben ein neues wissenschaftliches Gesetz eingeführt, das die Entwicklung verschiedener natürlicher Systeme im Universum umfasst, darunter Leben, Mineralien, Planeten und Sterne. Dieses als „Gesetz der zunehmenden funktionalen Information“ bekannte Gesetz identifiziert universelle Selektionskonzepte, die dazu führen, dass Systeme im Laufe der Zeit immer komplexer werden.

Das Forschungsteam, bestehend aus Wissenschaftlern aus verschiedenen Bereichen wie Philosophie, Astrobiologie, theoretischer Physik, Mineralogie und Datenwissenschaft, arbeitete zusammen, um die grundlegende Frage zu beantworten, warum komplexe Systeme, einschließlich Leben, dazu neigen, sich in Richtung größerer funktionaler Information zu entwickeln. Ihre Ergebnisse wurden in der Zeitschrift PNAS veröffentlicht.

Das Gesetz der zunehmenden Funktionsinformation besagt, dass die Funktionsinformation eines Systems zunimmt und sich weiterentwickelt, wenn mehrere Konfigurationen des Systems für eine oder mehrere Funktionen ausgewählt werden. Dies gilt für Systeme, die aus zahlreichen Komponenten wie Atomen, Molekülen und Zellen bestehen, die wiederholt neu angeordnet werden können, um mehrere Konfigurationen anzunehmen, wobei nur wenige aufgrund ihrer Funktion überleben.

Indem sie Darwins Evolutionstheorie erweitern, argumentieren die Forscher, dass sich auch nicht lebende Systeme weiterentwickeln, wenn neuartige Konfigurationen von Komponenten ihre Funktion verbessern. Ein Beispiel für eine in der Studie erwähnte Funktion ist Stabilität.

Die wissenschaftliche Gemeinschaft hat mit Begeisterung auf dieses neue Gesetz reagiert. Stuart Kauffman, ein theoretischer Biologe an der University of Pennsylvania, lobte es als „hervorragenden, mutigen, umfassenden und transformativen Artikel“. Milan Cirkovic, Forschungsprofessor am Astronomischen Observatorium Belgrad, beschrieb die Studie als „eine Brise frischer Luft“ in den Bereichen Astrobiologie, Systemwissenschaft und Evolutionstheorie.

Allerdings sind nicht alle Wissenschaftler von diesem neuen Gesetz überzeugt. Der Astronom Martin Rees von der Universität Cambridge äußerte sich skeptisch und erklärte, dass die Entstehung einer Vielzahl von Materialien, Umgebungen und Strukturen in der unbelebten Welt nicht unbedingt ein neues Grundprinzip erfordere, das der darwinistischen Selektion durch Vererbung entspreche.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einführung des Gesetzes der zunehmenden funktionellen Information den Wissenschaftlern ein umfassenderes Verständnis der Entwicklung verschiedener natürlicher Systeme im Universum ermöglicht. Während es bei vielen auf Begeisterung und Lob stößt, gibt es auch innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft unterschiedliche Meinungen über seine Bedeutung.

