Was passiert mit unserer Sonne, wenn sie stirbt?

Wissenschaftler haben das Schicksal unserer Sonne untersucht und versucht herauszufinden, wie sie in ihrem Endstadium aussehen wird. Jüngste Studien deuten darauf hin, dass das wahrscheinlichste Ergebnis für die Sonne darin besteht, dass sie sich in einen planetarischen Nebel verwandelt, eine leuchtende Blase aus Gas und kosmischem Staub. Dies ist eine Umkehrung früherer Theorien, die ein anderes Ergebnis vorschlugen.

Die Sonne ist derzeit etwa 4.6 Milliarden Jahre alt und wird voraussichtlich in weiteren 10 Milliarden Jahren das Ende ihres Lebens erreichen. Auf dem Weg dorthin wird es eine Transformation durchlaufen, bei der es zu einem Roten Riesen wird. Der Kern des Sterns wird schrumpfen, während sich die äußeren Schichten ausdehnen und möglicherweise Planeten wie die Erde verschlingen.

Die eigentliche Gefahr für das Leben auf der Erde geht jedoch von der zunehmenden Helligkeit der Sonne aus. Mit zunehmendem Alter wird die Sonne alle Milliarde Jahre um etwa 10 % heller. Dieser allmähliche Anstieg der Helligkeit wird schließlich unsere Ozeane verdunsten lassen und den Planeten unbewohnbar machen.

Nach der Phase des Roten Riesen wird die Sonne zu einem Weißen Zwerg schrumpfen und schließlich ihr Leben als planetarischer Nebel beenden. Dies geschieht, wenn ein sterbender Stern seine Hülle aus Gas und Staub in den Weltraum schleudert und dabei seinen Kern freilegt. Der Kern leuchtet dann für einen kurzen Zeitraum von etwa 10,000 Jahren hell und erzeugt den planetarischen Nebel. Diese Nebel können extrem hell und aus großer Entfernung sichtbar sein.

Die aktuelle Studie eines internationalen Astronomenteams kam mithilfe von Computermodellen zu dem Ergebnis, dass unsere Sonne, wie die meisten anderen Sterne, höchstwahrscheinlich zu einem Weißen Zwerg und dann zu einem planetarischen Nebel wird. Dies löst den seit langem bestehenden Konflikt zwischen beobachteter Helligkeit und theoretischen Modellen planetarischer Nebel.

Planetarische Nebel kommen im gesamten Universum häufig vor und wurden in berühmten Beispielen wie dem Helixnebel und dem Katzenaugennebel beobachtet. Diese Nebel wurden nach Planeten benannt, weil sie in der Vergangenheit durch Teleskope ähnlich aussahen.

Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in den Lebenszyklus von Sternen und unser Verständnis des Kosmos. Es bietet auch eine Möglichkeit, die Anwesenheit von Sternen unterschiedlichen Alters in entfernten Galaxien zu messen. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

– Studie veröffentlicht in Nature Astronomy