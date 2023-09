Wissenschaftler sagen einen zukünftigen Superkontinent voraus, aber Neuseeland wird nicht Teil davon sein

By

Neu veröffentlichte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Erde in 250 Millionen Jahren wieder einen Superkontinent bilden und die sieben Kontinente zu einer riesigen Landmasse verschmelzen wird. Man geht davon aus, dass dieser Superkontinent sein Zentrum um das heutige Afrika herum bilden wird, wobei Australien in Asien kollidiert und Afrika mit Europa kollidiert. Zu den anderen gesellen sich dann die Antarktis, Nordamerika und Südamerika. Doch während diese Landmassen zusammenwachsen, wird Neuseeland, auch bekannt als Aotearoa, vor der Küste Australiens bleiben.

Es wird erwartet, dass die Bewegung tektonischer Platten, auch Kontinentaldrift genannt, die Kontinente in den nächsten 250 Millionen Jahren zusammenführen wird. Es wird erwartet, dass Australien in etwa 25 Millionen Jahren nach Norden in die südostasiatischen Inselketten vordringt, aber aufgrund seiner Lage auf der australischen Platte wird Neuseeland voraussichtlich nicht mit Australien zusammentreffen. Stattdessen bleibt Neuseeland auf der Reise der australischen Platte nach Norden.

Es wird erwartet, dass Neuseeland im Laufe von 75 Millionen Jahren den Äquator erreicht, etwa zur gleichen Zeit, in der Afrika, Asien, Australien und Europa zum Superkontinent zusammenwachsen. Danach wird Neuseeland langsamer nach Süden wandern und schließlich zwischen 20 und 30 Grad unter dem Äquator landen.

Es wird jedoch vorhergesagt, dass das Leben im zukünftigen Neuseeland alles andere als angenehm sein wird. Die Präsenz des Superkontinents im Westen wird dazu führen, dass die Nord- und Südinseln „von heißen tropischen Meeren umspült“ werden, was Neuseeland unbewohnbar macht. Es wird erwartet, dass die Bildung des Superkontinents durch vulkanische Aktivität Treibhausgase, einschließlich Kohlendioxid, freisetzt, was zu einem erheblichen Anstieg der globalen Temperaturen führt.

Einem Computermodell zufolge könnte die Atmosphäre in 50 Millionen Jahren fast 250 % mehr Kohlendioxid enthalten als heute. Die Kombination aus erhöhten Treibhausgasen, erhöhter Sonnenenergie und dem Fehlen kühlender Meere würde den Superkontinent für die meisten Lebensformen unwirtlich machen. Fast die Hälfte der Landfläche würde zur Wüste werden, und die Temperaturen würden in vielen Gebieten über 40 Grad Celsius liegen.

Auch wenn dieses Zukunftsszenario in weiter Ferne scheint, unterstreicht es doch die Bedeutung von Klimaschutzmaßnahmen, um den Planeten in einem kühleren und bewohnbareren Zustand zu halten. Die Forschung erinnert daran, dass die Aufrechterhaltung eines gastfreundlichen Klimas für das Überleben und das Wohlergehen heutiger und künftiger Generationen von entscheidender Bedeutung ist.

Definitionen:

– Superkontinent: Eine große Landmasse, die aus mehreren miteinander verbundenen Kontinenten besteht.

– Tektonische Bewegung/Kontinentaldrift: Die allmähliche Bewegung und Kollision der tektonischen Platten der Erde.

– Treibhausgas: Ein Gas, das zum Treibhauseffekt beiträgt, indem es Infrarotstrahlung absorbiert und so zu einem Anstieg der Erdtemperatur führt.

– Mantel: Eine Schicht unter der Erdkruste, die aufgrund der Hitze des Planeten langsam fließt.

Quellen:

– Universität Bristol

- SACHEN