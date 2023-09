Studie sagt drastische Klimabedingungen voraus, die zum Massensterben führen könnten

Eine kürzlich von der Universität Bristol durchgeführte Studie enthüllt die schrecklichen klimatischen Bedingungen, die in Millionen von Jahren zu einem Massensterben von Menschen und Säugetieren führen könnten. Die Forschung legt nahe, dass die Bildung eines Superkontinents, der die heutigen Kontinente der Erde vereint, eine unwirtliche Umgebung mit extremen Temperaturen schaffen wird, die die meisten Säugetierarten, einschließlich des Menschen, gefährden würde.

Zum ersten Mal nutzten Forscher Supercomputer-Klimamodelle, um zukünftige klimatische Bedingungen zu simulieren, und entdeckten, dass die Verschmelzung der Kontinente zu einem einzigen Superkontinent zu schweren Klimaextremen führen würde. Die globalen Durchschnittstemperaturen würden eskalieren und das Überleben der meisten Säugetiere, die sich nicht an extreme Hitze anpassen können, nahezu unmöglich machen.

Die Studie prognostiziert auch eine Zunahme der Sonnenhelligkeit, was zu höheren Energieemissionen und erhöhten Temperaturen auf der Erde führen würde. Die Bildung des Superkontinents würde häufige Vulkanausbrüche und die Freisetzung großer Mengen Kohlendioxid auslösen, was die globale Erwärmung weiter verschärfen würde. Die Kombination aus steigendem Kohlendioxidgehalt, heißerer Sonne und extremer Kontinentalität würde in vielen Gebieten zu einem Temperaturanstieg von 40 bis 70 Grad Celsius führen.

Säugetiere, darunter auch Menschen, haben sich historisch so entwickelt, dass sie verschiedenen klimatischen Bedingungen standhalten und sich durch Merkmale wie Fell und Winterschlaf an die Kälte anpassen. Ihre Fähigkeit, hohe Temperaturen zu vertragen, ist jedoch relativ konstant geblieben, so dass längere übermäßige Hitze nicht überlebensfähig ist. Sollten die in der Studie beschriebenen klimatischen Bedingungen Realität werden, wären Menschen und andere Säugetiere aufgrund ihrer Unfähigkeit, Wärme abzuleiten und ihren Körper zu kühlen, vom Aussterben bedroht.

Die Dringlichkeit, die aktuelle Klimakrise anzugehen, die aus der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung und den Treibhausgasemissionen resultiert, betont Dr. Eunice Lo, eine Mitautorin der Studie. Extreme Hitze, die bereits gesundheitsschädlich ist, unterstreicht die unmittelbare Notwendigkeit globaler Anstrengungen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Die Prognosen der Studie basierten auf Simulationen von Temperatur-, Wind-, Regen- und Feuchtigkeitstrends für den erwarteten zukünftigen Superkontinent Pangaea Ultima. Wenn die Menschheit weiterhin fossile Brennstoffe verbraucht, wird der Kohlendioxidgehalt schätzungsweise von derzeit 400 Teilen pro Million auf über 600 Teile pro Million steigen. Das Zukunftsszenario könnte eine Verdoppelung des Kohlendioxidgehalts, 2.5 % mehr Sonnenstrahlung und einen Superkontinent in einer heißen, feuchten tropischen Region bewirken.

Die Forschung zeigt auch, wie wichtig es ist, Tektonik und Kontinentalanordnungen bei der Untersuchung von Exoplaneten oder Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zu berücksichtigen. Die Anordnung der Landmassen auf fernen Welten spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Bewohnbarkeit für Menschen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prognosen der Studie zwar düster erscheinen mögen, sie jedoch die dringende Notwendigkeit unterstreichen, die aktuellen Klimakrisen anzugehen und die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um die Bewohnbarkeit unseres Planeten zu erhalten. Das gemeinsame Bestreben, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, ist entscheidend, um das Aussterben der Menschheit zu verhindern und die vielfältigen Säugetierarten, mit denen wir diesen Planeten teilen, zu erhalten.

