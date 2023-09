Wissenschaftler untersuchen die molekulare Bewegung von Gummikomponenten auf atomarer Ebene

In einer aktuellen Studie haben Wissenschaftler erfolgreich die molekulare Bewegung der Komponenten beobachtet, die in Gummi vorkommen, das typischerweise in Autoreifen verwendet wird. Die in Applied Physics Letters veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf die Wechselwirkung zwischen Polybutadien (einem synthetischen Gummi) und Ruß-Nanopartikeln, die hinzugefügt werden, um die physikalischen Eigenschaften von Reifengummi zu verbessern.

Das Verständnis der Molekulardynamik und Wechselwirkung dieser Komponenten ist für die Bewertung der Reifenleistung und die Entwicklung langlebigerer Materialien von entscheidender Bedeutung. Die während der Fahrt auf Reifen ausgeübten Kräfte können zu Verschleiß und Verschlechterung führen. Daher ist es wichtig, die strukturellen Veränderungen und Bewegungen innerhalb des Reifengummis zu verstehen.

Das Forschungsteam, bestehend aus Wissenschaftlern der Universität Tokio, der Ibaraki-Universität und European Mit einer Zeitauflösung von 890 Nanosekunden (die schnellste, die bisher in solchen Studien erreicht wurde) entdeckte das Team eine klare Wechselwirkung zwischen Polybutadien und Ruß.

Von besonderem Interesse waren die beobachteten Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Arten von Ruß, die in den Proben verwendet wurden. Die Studie ergab, dass eine Probe im Vergleich zur anderen eine viel schnellere Bewegung des Polybutadiens auf der Rußoberfläche aufwies. Dies deutete darauf hin, dass die Mobilität des Polybutadiens erheblich von der Art des verwendeten Rußes beeinflusst wurde. Folglich zeigte die Probe mit stärkerer Bindung zwischen den Komponenten bessere Eigenschaften für die Leistung von Autoreifen.

Die Ergebnisse dieser Studie haben wichtige Auswirkungen sowohl auf die Diagnose der Reifengummiverschlechterung als auch auf die Entwicklung von Materialien mit verbesserter Haltbarkeit. Durch ein tieferes Verständnis der Molekulardynamik von Gummikomponenten können Forscher bessere Methoden zur Untersuchung des Reifengummiabbaus entwickeln und Materialien schaffen, die widerstandsfähiger gegen Verschleiß und Abbau sind.

Diese Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Materialwissenschaften dar und liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Wechselwirkungen von Gummikomponenten auf atomarer Ebene.

Quelle: Applied Physics Letters (DOI: 10.1063/5.0157359)