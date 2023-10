Alte Genome enthüllen mehr über die Neandertaler-DNA beim Menschen

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie hat neue Erkenntnisse über die Neandertaler-DNA geliefert, die von menschlichen Populationen in Europa und Asien getragen wird. Durch die Analyse eines großen Datensatzes antiker Genome haben Wissenschaftler ein besseres Verständnis des genetischen Erbes unserer archaischen Verwandten und seiner Verteilung unter modernen Menschen gewonnen.

Die meisten Menschen tragen heute einen kleinen Prozentsatz der Neandertaler-DNA in sich, ein Ergebnis der Kreuzung zwischen unseren Vorfahren und den Neandertalern vor deren Aussterben vor etwa 40,000 Jahren. Forscher haben jedoch beobachtet, dass die Prävalenz der Neandertaler-DNA in ostasiatischen Populationen etwas höher ist als in europäischen Populationen.

Diese Diskrepanz gibt Wissenschaftlern Rätsel auf, da Neandertaler-Überreste in großem Umfang in Europa und im Nahen Osten gefunden wurden, jedoch nicht weiter östlich des Altai-Gebirges in Zentralasien. Um diese Inkonsistenz zu erklären, analysierten die Forscher die Verteilung der Neandertaler-DNA im menschlichen Genom über die letzten 40,000 Jahre.

Sie fanden heraus, dass der Anteil der Neandertaler-DNA in alten Jäger- und Sammlerpopulationen in Europa nach dem Aussterben der Neandertaler etwas höher war als in denen, die in Asien lebten. Dies deutet darauf hin, dass sich das aktuelle Muster höherer Neandertaler-Abstammung in asiatischen Populationen zu einem späteren Zeitpunkt entwickelte, während des neolithischen Übergangs, als die Landwirtschaft immer vorherrschender wurde.

Während dieses Übergangs begannen die ersten Bauern aus Anatolien, sich mit bestehenden Jägern und Sammlern in West- und Nordeuropa zu vermischen, was zu einer Verdünnung der Neandertaler-DNA in europäischen Populationen führte. Die Forscher stellten außerdem fest, dass sie aufgrund fehlender Daten weniger Informationen darüber hatten, wie sich dieser Übergang in Asien abspielte.

Diese Studie unterstreicht die Bedeutung antiker Genome für die Aufklärung der genetischen Geschichte menschlicher Populationen. Das Verständnis der Verteilung der Neandertaler-DNA kann Einblicke in unsere evolutionäre Vergangenheit liefern und möglicherweise Aufschluss über ihre heutige medizinische Relevanz geben. Frühere Untersuchungen deuten beispielsweise darauf hin, dass Neandertaler-DNA den Verlauf einer Covid-19-Infektion beeinflussen könnte.

Insgesamt trägt diese Forschung zu unserem wachsenden Wissen über die Neandertaler-Genetik und ihre Auswirkungen auf moderne menschliche Populationen bei. Durch die Analyse alter Genome können Wissenschaftler weiterhin die faszinierende Geschichte unserer alten Verwandten und ihr bleibendes Erbe in unserer DNA aufdecken.

