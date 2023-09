By

Verstopfungen in Wasserrückgewinnungssystemen auf der Internationalen Raumstation (ISS) haben dazu geführt, dass Schläuche zur Reinigung und Überholung zur Erde zurückgeschickt wurden. Die Ursache dieser Verstopfungen ist das Vorhandensein von Biofilmen, bei denen es sich um mikrobielle oder pilzliche Wucherungen handelt, die aneinander und an Oberflächen haften. Diese Biofilme können Filter in Wasseraufbereitungssystemen verstopfen und die Integrität der Ausrüstung beeinträchtigen. Dies stellt für Raumfahrtbehörden ein erhebliches Problem dar, da der Austausch betroffener Materialien kostspielig sein kann.

Die Verhinderung des Wachstums von Biofilmen ist besonders wichtig für Langstrecken-Weltraummissionen zu Orten wie dem Mond oder dem Mars, bei denen eine Rückkehr zur Erde zur Reparatur oder Behandlung erkrankter Astronauten nicht möglich ist. Um dieses Problem anzugehen, arbeiteten Forscher der University of Colorado, des MIT und des NASA Ames Research Center an einer Studie zusammen. Sie untersuchten Proben von der ISS mit einer bestimmten Art von Bakterien, die für ihre Fähigkeit bekannt sind, Biofilme zu bilden.

Die Wissenschaftler arbeiteten auch mit LiquiGlide zusammen, einem Unternehmen, das sich auf die Reduzierung der Reibung zwischen Feststoffen und Flüssigkeiten spezialisiert hat. Die Studie ergab, dass die Beschichtung von Oberflächen mit einer dünnen Nukleinsäureschicht das Bakterienwachstum auf den ISS-exponierten Proben verhindern könnte. Diese Säuren besaßen eine leicht negative elektrische Ladung, die verhinderte, dass Mikroben an Oberflächen haften blieben.

Die Forscher setzten außerdem eine physikalische Barriere in Form von geätztem Nanogras auf den Testoberflächen ein. Dadurch entstand eine rutschige Oberfläche, auf der Biofilme nur schwer haften konnten. Bei der Anwendung der Methode der Beschichtung von Oberflächen mit Nukleinsäuren zeigten die terrestrischen Proben eine Reduzierung der Mikrobenbildung um etwa 74 Prozent, während die Proben der Raumstation eine deutlichere Reduzierung von etwa 86 Prozent aufwiesen.

Das Team empfiehlt jedoch, bei zukünftigen Missionen längerfristige Tests durchzuführen, um festzustellen, ob die Methode ihre Wirksamkeit aufrechterhalten kann. Es wird auch eine kontinuierliche Analyse empfohlen, anstatt sich auf Endpunktmessungen zu verlassen. Durch die Bekämpfung der Biofilmbildung können Raumfahrtbehörden Schäden an der Ausrüstung verhindern und die Gesundheit und Sicherheit von Astronauten bei Weltraummissionen gewährleisten.

