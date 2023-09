Forscher züchten erfolgreich humanisierte Nieren bei Schweinen

By

Forscher in China haben einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet der Organtransplantation erreicht, indem sie bei Schweinen erfolgreich Nieren im Frühstadium gezüchtet haben, die hauptsächlich aus menschlichen Zellen bestehen. Dieser Durchbruch bringt uns der Fähigkeit, Organe bei Tieren herzustellen, die schließlich in den Menschen transplantiert werden können, einen Schritt näher. Besonders gefragt ist die Nierentransplantation: Derzeit stehen fast 89,000 Amerikaner auf der Warteliste für eine Niere.

Laut Mary Garry, Professorin für Medizin an der University of Minnesota, könnte die Möglichkeit, menschliche Organe in Schweinen zu erzeugen, einen erheblichen Einfluss darauf haben, die Zahl der Patienten auf der Warteliste für Transplantationen weltweit zu reduzieren. Während das Konzept der Schaffung von Tier-Mensch-Chimären bereits seit Jahrzehnten erforscht wird, stellt diese Studie einen bemerkenswerten Fortschritt auf diesem Gebiet dar.

Das Wissenschaftlerteam des Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health injizierte über 1,800 Schweinembryonen menschliche Stammzellen und übertrug sie in die Gebärmutter weiblicher Schweine. Man ließ die chimären Embryonen bis zu 28 Tage lang wachsen, bevor die Schwangerschaft zur weiteren Untersuchung abgebrochen wurde. Die Forscher sammelten fünf Embryonen, die alle normal wachsende Nieren enthielten und bis zu 65 % aus menschlichen Zellen bestanden.

Frühere Versuche, menschliche und Schweinezellen zu integrieren, waren mit Herausforderungen konfrontiert, da Schweinezellen dazu neigten, menschliche Zellen zu übertreffen und zum Tod zu führen. Die Forscher dieser Studie verwendeten jedoch ein Genbearbeitungstool namens Crispr, um zwei Gene zu deaktivieren, die für die Entwicklung der Schweinenieren verantwortlich sind. Dadurch entstand eine Mikroumgebung, in der die humanisierten Nieren gedeihen konnten. Durch die Umwandlung normaler menschlicher Zellen in pluripotente Stammzellen und die Verbesserung ihrer Chancen auf Integration mit Schweinezellen konnten die Embryonen erfolgreich entwickelt werden.

Während die Nieren in dieser Studie Strukturen aufwiesen, die für eine normale Nierenentwicklung charakteristisch sind, bleibt ungewiss, ob sie sich weiterhin zu voll funktionsfähigen Organen entwickelt hätten. Darüber hinaus wurden Bedenken hinsichtlich des Krebspotenzials aufgrund der Genbearbeitung menschlicher Zellen geäußert. Um die Sicherheit der mit diesen Techniken gezüchteten Organe zu gewährleisten, wären umfangreiche Tierversuche erforderlich.

Trotz der Herausforderungen glauben die an dieser Studie beteiligten Wissenschaftler, dass Schweine aufgrund ihrer anatomischen und Organgrößenähnlichkeiten zum Menschen ideale Spendertiere sind. Da die durchschnittliche Wartezeit auf eine Nierentransplantation drei bis fünf Jahre beträgt, übersteigt die Nachfrage nach transplantierbaren Organen das Angebot bei weitem. Diese bahnbrechende Forschung gibt Anlass zur Hoffnung, diese Organknappheitskrise in Zukunft möglicherweise überwinden zu können.

