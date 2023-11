Eine überraschende Entdeckung: Haarfollikel spielen eine Schlüsselrolle bei der Wahrnehmung sanfter Berührungen

Eine bahnbrechende Studie von Forschern des Imperial College London hat faszinierende neue Erkenntnisse über unseren Tastsinn enthüllt. Bisher wurde allgemein angenommen, dass Empfindungen nur über Nervenenden in der Haut und den umgebenden Haarfollikeln übertragen werden könnten. Diese Studie offenbart jedoch einen ganz anderen Weg, über den wir leichte Berührungen wahrnehmen können – direkt über unsere Haarfollikel selbst.

Das Team verwendete eine innovative RNA-Sequenzierungsmethode und entdeckte, dass Zellen in einem bestimmten Teil des Haarfollikels, der sogenannten äußeren Wurzelscheide (ORS), eine höhere Konzentration an berührungsempfindlichen Rezeptoren besitzen als entsprechende Zellen in der Haut. Um dieses Phänomen weiter zu untersuchen, kultivierten die Forscher Laborkulturen menschlicher Haarfollikelzellen neben sensorischen Nerven. Bemerkenswerterweise wurden bei der mechanischen Stimulation der Haarfollikelzellen auch die angrenzenden Sinnesnerven aktiviert, was die Registrierung der Berührung bestätigte.

Interessanterweise offenbarten die Experimente auch die Freisetzung von Neurotransmittern, nämlich Serotonin und Histamin, durch die ORS-Zellen durch winzige Bläschen, sogenannte Vesikel. Durch die Signalübertragung an die umliegenden Zellen tragen diese Neurotransmitter zur Kommunikation berührungsbezogener Informationen bei. Die Forscher sind von diesem Ergebnis begeistert und betonen, dass es zahlreiche Fragen zur genauen Rolle von ORS-Zellen aufwirft und zu weiteren Untersuchungen darüber einlädt, wie unsere Haut Berührungen wahrnimmt.

Mechanorezeptoren sind spezialisierte Nervenzellen, die für die Wahrnehmung von Berührungen verantwortlich sind. Diese Mechanorezeptoren ermöglichen es uns, ein breites Spektrum an Empfindungen wahrzunehmen, von einer sanften Brise bis hin zu festem Druck. In dieser speziellen Studie wurde festgestellt, dass die Haarfollikelzellen spezifisch mit Mechanorezeptoren mit niedriger Schwelle (LTMRs) interagieren, die in der Lage sind, leichte Berührungen zu erkennen.

Während die Bedeutung von Körperhaaren für die Berührungswahrnehmung bereits bekannt war, befasst sich diese Forschung eingehender mit der komplexen biologischen Interaktion zwischen ORS-Zellen und LTMRs, die über eine einfache mechanische Reaktion hinausgeht. Die zugrunde liegenden Gründe für dieses Phänomen bleiben jedoch ein Rätsel, das Forscher unbedingt lösen möchten. Ein interessanter Forschungsansatz ist, ob Haarfollikel bestimmte Arten sensorischer Nerven für einen bisher unbekannten und einzigartigen Mechanismus aktivieren.

Darüber hinaus zeigten die Experimente eine auffällige Ungleichheit, wenn Haarfollikelzellen durch Hautzellen ersetzt wurden. In diesem Fall wurde Histamin freigesetzt, der Serotoninspiegel war jedoch minimal. Diese faszinierende Diskrepanz deutet darauf hin, dass die Funktion von ORS-Zellen etwas Besonderes ist.

Die Implikationen dieser Studie gehen über unser Verständnis der Berührungswahrnehmung hinaus. Da Histamin bei verschiedenen entzündlichen Hauterkrankungen wie Ekzemen eine entscheidende Rolle spielt, könnte eine weitere Erforschung der Art und Weise, wie Haarfollikel Berührungen erkennen, möglicherweise den Weg für verbesserte Behandlungen und vorbeugende Maßnahmen ebnen.

Diese bahnbrechende Forschung, die Licht auf die komplexen Berührungserkennungsfähigkeiten von Haarfollikeln wirft, bietet spannende Möglichkeiten für zukünftige Studien sowohl in den Bereichen Neurowissenschaften als auch Dermatologie. Die Ergebnisse der Studie wurden in der renommierten Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht.