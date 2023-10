Wissenschaftler entwickeln Biobeschichtung mit Farbe zur Ergänzung der Luft im Marslebensraum

By

Forscher haben eine Biobeschichtung namens Green Living Paint entwickelt, die in den Lebensraum auf dem Mars eingebaut werden könnte, um die Luft zu ergänzen. Die Biobeschichtung enthält eine Bakterienart namens Chroococcidiopsis cubana, die eine einzigartige Form der Photosynthese nutzt, um unter extremen Bedingungen zu überleben. Dieses Bakterium nimmt Kohlendioxid (CO2) auf und setzt dabei Sauerstoff frei. Das Team um die Mikrobiologin Simone Krings von der University of Surrey im Vereinigten Königreich wollte eine dauerhafte und umweltfreundliche Biobeschichtungsmatrix für die Bakterien schaffen.

Die Biobeschichtung wurde durch Mischen von Latex mit Nanotonpartikeln entwickelt, um eine poröse und dennoch mechanisch robuste Struktur zu erreichen. Die Forscher beobachteten die Beschichtung 30 Tage lang und stellten fest, dass sie kontinuierlich bis zu 0.4 Gramm Sauerstoff pro Gramm Biomasse und Tag freisetzte und gleichzeitig CO2 absorbierte. Diese nachhaltige Methode hat Auswirkungen auf die Weltraumforschung und trägt der Besorgnis über steigende Emissionen und Wasserknappheit auf der Erde Rechnung.

Obwohl die derzeitige Sauerstoffproduktion nicht für einen Marslebensraum allein ausreicht, könnte sie die Menge an Sauerstoff, die Weltraummissionen transportieren müssen, deutlich reduzieren. Die Fähigkeit von Chroococcidiopsis cubana, in extremen Umgebungen zu überleben, macht es zu einem potenziellen Kandidaten für die Besiedlung des Mars. Die Forschung wurde in Microbiology Spectrum veröffentlicht.

