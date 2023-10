Können Bakterien helfen, unser Problem der Plastikverschmutzung zu lösen?

By

Die Plastikverschmutzung ist zu einem drängenden globalen Problem geworden, da nur neun Prozent des Plastikmülls recycelt werden. Das bedeutet, dass Mülldeponien schnell wachsen und Verbrennungsanlagen große Mengen an Emissionen in die Atmosphäre abgeben. Wissenschaftler haben jedoch eine mögliche Lösung in Form von plastikfressenden Bakterien entdeckt.

Im Jahr 2001 entdeckten Forscher des Kyoto Institute of Technology in Japan ein plastikfressendes Bakterium namens Ideonella sakaiensis. Seitdem haben mehrere Wissenschaftlerteams ähnliche Mikroorganismen untersucht und uns einer Zukunft näher gebracht, in der diese winzigen Lebewesen uns bei der Bekämpfung der durch Kunststoffe verursachten Umweltkrise helfen können.

Forscher haben Wege gefunden, Bakterien so zu manipulieren, dass sie Enzyme produzieren, die Plastik schneller abbauen können. Dies ist angesichts der Größe des Problems und der Notwendigkeit schneller und effizienter Lösungen von entscheidender Bedeutung. Allerdings bleibt es eine Herausforderung, leistungsstarke plastikfressende Bakterien zu finden. Wissenschaftler haben die Möglichkeit erforscht, Bakterien genetisch so zu verändern, dass sie unseren Bedürfnissen entsprechen, aber das bringt eigene Herausforderungen mit sich.

Auch die Bioprospektion, das Durchsuchen vorhandener Deponien nach geeigneten Bakterien, wird erforscht. Aufgrund der großen Vielfalt an Kunststoffen auf Mülldeponien bleibt es jedoch schwierig, einen plastikfressenden Mikroorganismus zu finden, der einen erheblichen Einfluss auf die Plastikverschmutzung haben kann.

Die Forschung auf diesem Gebiet wurde durch niedrige Zinsen und hohe Kosten behindert, was zu einer Unterfinanzierung führte. Auch das Fehlen unmittelbarer Marktanreize stellte ein Hindernis dar. Befürworter dieser Idee argumentieren jedoch, dass sich die Investition in das Recycling von Kunststoff auszahlt und öffentliche Unterstützung erforderlich ist, um größere Projekte zu finanzieren, die der Gesellschaft zugute kommen.

Plastikfressende Bakterien bieten eine vielversprechende Lösung für das Problem der Plastikverschmutzung. Weitere Forschung und Investitionen sind erforderlich, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und wirksame Strategien zur Bewältigung der wachsenden Umweltkrise zu entwickeln.

