Eine neue Methode zur Identifizierung von Methanquellen in Städten

Forscher der Technischen Universität München (TUM) haben in Hamburg zahlreiche bisher unentdeckte Methanquellen entdeckt, die vor allem auf menschliche Aktivitäten wie undichte Gasleitungen und unvollständige Verbrennung zurückzuführen sind. Das Team nutzte ein mobiles Sensornetzwerk, um diese Quellen aufzuspüren, mit dem Ziel, Emissionskarten zu aktualisieren und Managementstrategien zu verbessern. Die Forschung ist von entscheidender Bedeutung, da Methan das zweithäufigste Treibhausgas ist, das durch menschliche Aktivitäten entsteht, mit einem globalen Erwärmungspotenzial über zwei Jahrzehnte, das das von Kohlendioxid um mehr als das 80-fache übersteigt.

Hamburg bot als zweitgrößte Stadt Deutschlands und Industriezentrum ideale Voraussetzungen für das Projekt. Durch die mobilen Messungen konnte das Team undichte Gasleitungen, unvollständige Verbrennung und andere industrielle und diffuse Emissionen als Hauptquellen für Methanemissionen in der Stadt identifizieren. Sie entdeckten auch bisher unbekannte Quellen, etwa undichte Rohre in einer Ölraffinerie und einer nahegelegenen Rinderfarm.

Die Forscher nutzten einen zweigleisigen Ansatz, um die bestehende Emissionskarte zu aktualisieren. Zunächst führten sie mobile Messungen mit einem mit Sensoren ausgestatteten Auto durch und fuhren durch Gebiete, in denen Methanemissionen zu erwarten waren. Zweitens nutzten sie ein Sensornetzwerk bestehend aus vier Messgeräten, um die Gesamtemissionen in der Stadt zu messen. Dieses Netzwerk nutzt das Sonnenlicht, um die Konzentrationen von Treibhausgasen in der Luftsäule zwischen den Messgeräten und der Sonne zu bestimmen.

Die Forscher gehen davon aus, dass diese ursprünglich für Städte konzipierte Methode in Zukunft auf globale Messungen mithilfe von Satelliten ausgeweitet werden kann. Ihre Arbeit soll dazu beitragen, den Klimawandel besser zu verstehen und seinen Fortschritt zu bremsen.

Quelle: Quantifizierung der Methanemissionen in Hamburg mithilfe eines Netzwerks von FTIR-Spektrometern und eines inversen Modellierungsansatzes

Definitionen:

Methan: Ein starkes Treibhausgas, das durch menschliche Aktivitäten entsteht und für seinen erheblichen Beitrag zur globalen Erwärmung bekannt ist.

Ein starkes Treibhausgas, das durch menschliche Aktivitäten entsteht und für seinen erheblichen Beitrag zur globalen Erwärmung bekannt ist. Emissionskarten: Räumliche Darstellungen der Treibhausgasemissionen in einem bestimmten Gebiet, die zum Verständnis und zur Verwaltung von Emissionen verwendet werden.

Räumliche Darstellungen der Treibhausgasemissionen in einem bestimmten Gebiet, die zum Verständnis und zur Verwaltung von Emissionen verwendet werden. Undichte Gasleitungen: Rohre, die Erdgas transportieren und aufgrund von Lecks oder Rissen Methan freisetzen.

Rohre, die Erdgas transportieren und aufgrund von Lecks oder Rissen Methan freisetzen. Unvollständige Verbrennung: Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, Biomasse oder Abfallstoffe führt nicht zu einer vollständigen Umwandlung in Kohlendioxid und Wasser, was zur Freisetzung von Methan führt.

Die Verbrennung fossiler Brennstoffe, Biomasse oder Abfallstoffe führt nicht zu einer vollständigen Umwandlung in Kohlendioxid und Wasser, was zur Freisetzung von Methan führt. Flüchtige Emissionen: Emissionen von Gasen oder Dämpfen, die durch Lecks oder andere unbeabsichtigte Freisetzungen entstehen.

Emissionen von Gasen oder Dämpfen, die durch Lecks oder andere unbeabsichtigte Freisetzungen entstehen. Emissionsinventar: Eine umfassende Zusammenstellung der Emissionen aus verschiedenen Quellen in einem bestimmten Gebiet.

Eine umfassende Zusammenstellung der Emissionen aus verschiedenen Quellen in einem bestimmten Gebiet. Treibhausgase: Gase, die Wärme in der Erdatmosphäre speichern und so zum Treibhauseffekt und zur globalen Erwärmung beitragen.

Quelle: Definitionen basieren auf allgemeinem Wissen.